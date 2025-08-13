ПСЖ — "Тоттенгем": онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА

Парижани та лондонці розіграють євротрофей

У середу, 13 серпня, переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону ПСЖ і "Тоттенгем" відповідно зіграють поєдинок за євротрофей — Суперкубок УЄФА. Гра відбудеться в Удіне (Італія).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу ПСЖ — "Тоттенгем". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Тоттенгем" у минулій кампанії завоював свій перший євротрофей за 41 рік, перемігши у фіналі Ліги Європи "Манчестер Юнайтед". Крім того, Шпори провалилися в Англійській прем’єр-лізі, посівши 17 позицію.

ПСЖ за підсумками сезону 2024/25 виграв квадрупл (Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок Франції та Лігу чемпіонів), проте не зумів виграти Клубний чемпіонат світу у США, де у фіналі програв "Челсі".

ПСЖ та "Тоттенгем" зустрічалися між собою лише на Міжнародному кубку чемпіонів у 2017 році. Тоді лондонці перемогли парижан із рахунком 4:2.

Додамо, що паризький клуб напередодні Суперкубку УЄФА посилився українським центральним захисником Іллею Забарним. Українець перейшов до ПСЖ, попри наявність росіянина Матвія Сафонова у складі французів. Українець прилетів із командою в Удіне, проте участі у матчі зі Шпорами не візьме.