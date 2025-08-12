ПСЖ - "Тоттенхэм": где и когда смотреть Суперкубок УЕФА

Большая игра пройдет в Италии

В Европе вовсю гремят поединки отбора в еврокубки, а в среду, 13 августа, Удине примет игру за Суперкубок УЕФА. В этой встрече традиционно сыграют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ — "Тоттенхэм".

В прямом эфире в Украине матч ПСЖ — "Тоттенхэм" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Сервис Megogo покажет игру, которая состоится в Удине (Италия) на стадионе "Фриули", по подпискам: "MEGOPACK XL", "Спорт", "Максимальна" и "Максимальна + благодійність". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени, начало студии на Megogo в 21:30. Прокомментируют встречу Владимир Зверов и Сергей Лукьяненко.

"Тоттенхэм" в прошлой кампании завоевал свой первый евротрофей за 41 год, победив в финале Лиги Европы "Манчестер Юнайтед". Кроме того, Шпоры провалились в Английской премьер-лиге, заняв 17-ю позицию.

ПСЖ по итогам сезона 2024/25 выиграл квадрупл (Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов), однако не сумел выиграть Клубный чемпионат мира в США, где в финале проиграл "Челси".

Добавим, что парижский клуб накануне Суперкубка УЕФА усилился украинским центральным защитником Ильей Забарным. Украинец перешел в ПСЖ, несмотря на наличие россиянина Матвея Сафонова в составе французов.