"Тоттенхэм" выиграл Лигу Европы, обыграв в финале "Ман Юнайтед" (видео)

Шпоры выиграли второй по силе еврокубок

В среду, 21 мая, в Бильбао (Испания) состоялся финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В решающем матче сыграли аутсайдеры чемпионата Англии "Тоттенхэм" и "Ман Юнайтед".

Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Мамес", завершилась со счетом 1:0 в пользу "Тотенхэма". Об этом сообщает "Телеграф".

Две худшие команды АПЛ (Английской премьер-лиги), за исключением трех вылетевших в Чемпионшип, волею судьбы сошлись в битве за евротрофей. Единственный гол во встрече записал на свой счет Бреннан Джонсон. На 42-й минуте матча нападающий после навеса с левого фланга в исполнении Папе Сарра забил первый и победный гол в этой встрече.

Полный видеообзор матча "Тоттенгэм" — "Ман Юнайтед":

Напомним, в еврокубках состоятся еще два финала. За трофей Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Челси". Игра состоится 28 мая во Вроцлаве (Польша).

В Лиге чемпионов решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия). В финальном поединке главного еврокубка сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал".