Бывший клуб Абрамовича совершил громкую сенсацию на глазах у Трампа (видео)

Лучший клуб Европы повержен в США

В воскресенье, 13 июля, в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США) состоялся финал Клубного чемпионата мира по футболу-2025. В решающей игре на поле встретились английский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен".

Встреча завершилась победой "Челси" со счетом 3:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм превратился для ПСЖ в холодный душ. Футболисты "Челси" за тайм трижды забили в ворота Джанлуиджи Доннаруммы. Особенно отличился Коул Палмер, который оформил дубль и ассист на Жуана Педро.

Во втором тайме ПСЖ добавил, но забить так и не сумел. "Челси" также создавал моменты и также реализовать их не сумел.

"Челси" – ПСЖ – 3:0

Гол: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

Предупреждения: Педро Нето, 34, Кайседо, 36, Гюсто, 40, Колвилл, 82 – Дембеле, 88, Мендеш, 90+4

Удаление: Жоао Невеш, 86 (неспортивное поведение)

"Челси": Санчес – Гюсто, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс (Дьюзберри-Голл, 77) – Кайседо, Энцо Фернандес (Сантос, 61) – Педро Нето (Нкунку, 77), Жоао Педро (Делап, 67), Палмер

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Заир-Эмери, 72), Маркиньос, Бералдо, Нуно Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис (Маюлю, 72) – Дуэ (Рамуш, 72), Дембеле, Кварацхелия (Барколя, 58)

Статистика матча Челси - ПСЖ

Полный видеообзор матча "Челси" — ПСЖ:

Отметим, игру посетили многие звезды, а также президент США Дональд Трамп, которого сопровождала первая леди Мелания Трамп.

Дональд Трамп и Мелания Трамп прибыли на финал КЧМ-2025/Фото: Getty Images

Трамп прибыл на игру на вертолете

"Челси" на КЧМ-2025 проиграл лишь раз — на групповой стадии бразильскому "Фламенго" (1:3). Кроме того, Синие в квартете справились с "Эсперансом" (2:0) и "Лос-Анджелесом" (2:0). В плей-оф лондонцы выбили "Бенфику" (4:1), "Палмейрас" (2:1) и "Флуминенсе" (2:0).

Напомним, ранее "Челси" владел российский олигарх Роман Абрамович. Он продал лондонскую команду за 2,5 млрд фунтов стерлингов под давлением правительства Великобритании после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Абрамович обещал пожертвовать деньги пострадавшим на войне в Украине, однако до сих пор не сделал этого. Теперь британские власти хотят судиться с олигархом.

На сайте "Телеграф" доступны результаты и видеообзоры всех матчей КЧМ-2025. Добавим, что турнир впервые проходил в новом формате.