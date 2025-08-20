"Шахтер" - "Серветт": букмекеры оценили шансы Горняков на выход в Лигу конференций

Аналитики уверены в выходе Горняков в основной этап ЛК

В четверг, 21 августа, "Шахтер" и "Серветт" (Швейцария) сыграют первый матч в рамках стыкового раунда Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию голов в матче "Шахтер" — "Серветт".

По мнению букмекеров донецкий клуб является безоговорочным фаворитом противостояния. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты оценили вероятность победы Горняков в первой игре в 68%, а их поражение — в 13%. Добавим, что дончане также безоговорочные фавориты 2-матчевого противостояния — коэффициент 1,15 против 4,95 — за швейцарцев.

Прогноз букмекеров на матч отбора Лиги конференций "Шахтер" — "Серветт"

Favbet: (победа "Шахтера" 1,41 — ничья 4,80 — победа "Серветта" 7,40)

William Hill: (1,36 — 4,60 — 7,00)

Bwin: (1,36 — 4,75 — 7,00)

Игра "Шахтер" — "Серветт" состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч в Украине.

Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26.

В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти) и вылетел в отбор Лиги конференций.