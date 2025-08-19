Звезда "Шахтера" нарушил дисциплину ради трансфера в другую команду

Понимаете, там ходят такие новости, какие-то инсайды непонятны об этом Кевине. Я так им восхищался. Он действительно очень хороший, качественный футболист.

Но после противостояния с "Бешикташем" говорят, что он себе позволил немного лишнего. Были определенные вопросы к его дисциплине. Я не исключаю возможности того, что это было как раз связано с тем, что он хотел спровоцировать ситуацию, при которой, возможно, его должны продать.

Я не знаю, не буду сейчас утверждать, думаю, что были свидетели этой истории. Больше не могу рассказать, но говорили, что дисциплину он нарушил. И как следствие – я не знаю, настолько длительная травма, или, возможно, еще какие-то определенные моменты. Но сейчас мы видим, что Кевин не играет.