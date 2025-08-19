Звезда "Шахтера" нарушил дисциплину ради трансфера в другую команду
Бразилец может сменить команду в ближайшее время
Украинский спортивный журналист Игорь Цыганык сообщил инсайд о главной звезде Горняков Кевине. Бразилец блестяще сыграл против "Бешикташа", а затем выпал из состава дончан, по официальной причине из-за травмы.
По информации Цыганыка, Кевин нарушил дисциплину и, возможно, хочет покинуть "Шахтер". Об этом журналист рассказал на YouTube-канале "Ігор Циганик".
Понимаете, там ходят такие новости, какие-то инсайды непонятны об этом Кевине. Я так им восхищался. Он действительно очень хороший, качественный футболист.
Но после противостояния с "Бешикташем" говорят, что он себе позволил немного лишнего. Были определенные вопросы к его дисциплине. Я не исключаю возможности того, что это было как раз связано с тем, что он хотел спровоцировать ситуацию, при которой, возможно, его должны продать.
Я не знаю, не буду сейчас утверждать, думаю, что были свидетели этой истории. Больше не могу рассказать, но говорили, что дисциплину он нарушил. И как следствие – я не знаю, настолько длительная травма, или, возможно, еще какие-то определенные моменты. Но сейчас мы видим, что Кевин не играет.
Кроме того, Цыганык считает, что "Шахтер" не продаст Кевина дешевле, чем за 50 млн евро. На данный момент бразильцем интересуется английский "Фулхэм".
Напомним, "Шахтер" в сезоне 2024/25 стал лишь третьим в чемпионате Украины. Кроме того, донецкий клуб выиграл Кубок Украины, обыграв "Динамо" в финале. Именно этот триумф позволил донецкой команде пробиться в квалификацию Лиги Европы 2025/26. В первом отборочном раунде ЛЕ Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти) и вылетел в отбор Лиги конференций. В решающем раунде отбора ЛК донецкий клуб сыграет против "Серветта" (Швейцария).