Суркис нарвался на гнев болельщиков, сравнив "Динамо" с "Реалом"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бело-синие не могут победить уже в 3 матчах подряд
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал последние результаты Бело-синих. Накануне столичный клуб в третий раз подряд сыграл вничью, не сумев обыграть "Карпаты" во Львове.
Что следует знать
- "Динамо" не может выиграть в УПЛ в течение 3 матчей подряд
- Игорь Суркис считает, что в "Динамо" нет кризиса и на примере "Реала" показывает, что все иногда терпят неудачу
- В сети раскритиковали заявление президента "Динамо"
Соответствующий комментарий Суркиса приводит blik.ua. По его словам, "Динамо" не находится в кризисе, ведь имеет 39-матчевую серию без поражений на внутренней арене. При этом президент Бело-синих отметил недавнее поражение "Реала" (2:5 от "Атлетико"), показав, что даже у великих команд есть плохие дни.
Знаете, когда такая команда, как "Реал" пропускает пять голов, им, наверное, куда досаднее должно быть, чем нам сыграть 3:3 [с "Карпатами"]. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому [к безвыигрышным сериям] относиться, хотя я переживаю за результаты "Динамо" не меньше, чем болельщики. За ничьими следом идут победы.
О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется.
Данные слова Суркиса раскритиковали в сети. Пользователи отметили, что киевляне хотят стабильности, однако болельщики ожидают от команды прогресса.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. В чемпионате Украины киевляне на первой позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".