Суркис нарвался на гнев болельщиков, сравнив "Динамо" с "Реалом"

Знаете, когда такая команда, как "Реал" пропускает пять голов, им, наверное, куда досаднее должно быть, чем нам сыграть 3:3 [с "Карпатами"]. Я уже много лет во главе клуба и должен спокойно к такому [к безвыигрышным сериям] относиться, хотя я переживаю за результаты "Динамо" не меньше, чем болельщики. За ничьими следом идут победы.

О каком кризисе вы говорите? Команда 39 матчей в чемпионате не проигрывает. Надеюсь, эта безвыигрышная серия прервется.