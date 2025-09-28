Шовковский публично унизил футболиста "Динамо" (видео)
В сети раскритиковали тренера "Динамо"
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский назвал причины неудачи киевлян во Львове. Накануне столичный клуб в третий раз подряд в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сыграл вничью, не сумев обыграть "Карпаты" (3:3).
Что следует знать
- "Динамо" не может выиграть в УПЛ в течение 3 матчей подряд.
- Александр Шовковский публично раскритиковал своих игроков после игры с "Карпатами", особенно досталось новичку Владиславу Блэнуцэ.
- В сети раскритиковали Шовковского за "хамство" на пресс-конференции после поединка
Соответствующий комментарий Шовковского приводит пресс-служба киевского клуба на своем официальном сайте. По словам тренера, на данный момент Блэнуцэ будет выглядеть сильнее Андрея Ярмоленко в нападении, только если украинца поставить в ворота. Кроме того, в пропущенных голах наставник Бело-синих обвинил арбитра, Александра Караваева и кипера Валентина Моргуна.
На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Мыхавко? Если Ярмоленко поставить в ворота, то вероятно, да, Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.
Довольны ли вы результатом? Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас еще были возможности забить. В первом пропущенном мяче, по-моему, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, с которой нам забивают гол. Хотя Биловар мог выбивать мяч.
Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он опрометчиво разобрал ситуацию, пошел между двух игроков, хотя мог и должен оставаться, встречать игрока, дать ему возможность принять мяч, а не выбрасываться и оставаться вне игры.
Третий гол – позиционная ошибка вратаря.
В сети отметили, что Шовковский унизил Блэнуцэ. Пользователи также раскритиковали Шовковского из-за последних результатов команды.
Блэнуцэ вышел в старте "Динамо" и отыграл с "Карпатами" 77 минут. К слову, Ярмоленко остался в запасе.
Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке. В чемпионате Украины киевляне находятся на первой позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".