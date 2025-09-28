Шовковский публично унизил футболиста "Динамо" (видео)

На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Мыхавко? Если Ярмоленко поставить в ворота, то вероятно, да, Бленуце лучше него будет выглядеть в нападении, это точно.

Довольны ли вы результатом? Забить три мяча, в принципе, достаточно для победы. У нас еще были возможности забить. В первом пропущенном мяче, по-моему, ошибка арбитра. Не знаю, что он там смотрел, когда Пихаленок был на мяче, должен был играть, его сбивают, и начинается атака, с которой нам забивают гол. Хотя Биловар мог выбивать мяч.

Второй гол – это позиционная ошибка Караваева, которая привела к тому, что он опрометчиво разобрал ситуацию, пошел между двух игроков, хотя мог и должен оставаться, встречать игрока, дать ему возможность принять мяч, а не выбрасываться и оставаться вне игры.

Третий гол – позиционная ошибка вратаря.