Суркис поставил точку в деле скандального "динамовца"

Владислав Блэнуцэ есть и будет оставаться футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут быть предметом обсуждения.

Только те, кто не является друзьями "Динамо", могут придумывать различные глупости. И не только потому, что мы уже выплатили ФКУ "Крайова" более половины суммы трансфера, предусмотренной в нашем контракте, но и потому, что Влад – футболист с настоящими качествами бомбардира, который нам очень нужен в атакующей линии "Динамо".

Кроме того, парень имеет характер, он амбициозен, общителен и приветлив – это заметили его товарищи по команде.

Румынские футболисты, которые ранее играли в составе "Динамо" Киев, Флорин Чернат и Тибериу Гиоане, были бесспорными лидерами в течение 9 и 10 лет соответственно, и мы уверены, что Блэнуцэ также будет играть у нас, в Киеве, с большим успехом и будет забивать голы на протяжении многих лет подряд.