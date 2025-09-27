Суркис поставил точку в деле скандального "динамовца"
-
-
Румынский футболист угодил в скандал, однако "Динамо" все еще рассчитывает на игрока
Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис отреагировал на слухи о продаже румынского нападающего Бело-синих Владислава Блэнуцэ. Накануне футболист угодил в скандал из-за пророссийских постов в соцсетях.
Факты:
- "Динамо" подписало Блэнуцэ в начале сентября 2025 года
- Сразу после громкого трансфера в соцсетях игрока и его жены обнаружили пророссийские публикации
- Фанаты "Динамо" встретили Владислава серией протестов
Соответствующий комментарий Суркиса приводит digisport.ro. По его словам, Блэнуцэ в Киеве надолго.
Владислав Блэнуцэ есть и будет оставаться футболистом нашего клуба, другие варианты даже не могут быть предметом обсуждения.
Только те, кто не является друзьями "Динамо", могут придумывать различные глупости. И не только потому, что мы уже выплатили ФКУ "Крайова" более половины суммы трансфера, предусмотренной в нашем контракте, но и потому, что Влад – футболист с настоящими качествами бомбардира, который нам очень нужен в атакующей линии "Динамо".
Кроме того, парень имеет характер, он амбициозен, общителен и приветлив – это заметили его товарищи по команде.
Румынские футболисты, которые ранее играли в составе "Динамо" Киев, Флорин Чернат и Тибериу Гиоане, были бесспорными лидерами в течение 9 и 10 лет соответственно, и мы уверены, что Блэнуцэ также будет играть у нас, в Киеве, с большим успехом и будет забивать голы на протяжении многих лет подряд.
Напомним, "Динамо" заплатило за Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий будет получать 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. Форвард провел за "Динамо" 3 матча, отличившись 1 автоголом.
После громкого трансфера в соцсетях Блэнуцэ обнаружили посты с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, а жена футболиста оказалась любительницей главы Кремля Владимира Путина.
Скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием самого игрока.
Позднее в сети появилось большое интервью новичка клубной пресс-службе.
Ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока.
Блэнуце дебютировал за "Динамо" в матче УПЛ против "Оболони" (2:2). Группа болельщиков забросала скамейку запасных, где сидел румын, ватой. Когда футболист выходил на поле, трибуны освистывали Владислава. Также болельщики подготовили баннер с надписью "Блэнуцэ — черт".
В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали Блэнуцэ яйцами. Добавим, что в Киеве на игре 6-го тура УПЛ "Динамо" — "Александрия" (2:2) болельщики "забыли" про румына.