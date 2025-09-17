"Александрия" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Кубка Украины (видео)

Чемпион Украины стартует в Кубке страны

В среду, 17 сентября, киевское "Динамо" гостевым поединком против вице-чемпиона Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Александрии" начнет свой путь в Кубке Украины по футболу сезона 2025/26. Игра 1/16 финала состоится на стадионе "Ника" в Александрии.

Прямая видеотрансляция матча "Александрия" — "Динамо" доступна для просмотра на YouTube-канале УПЛ ТБ. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне данная вывеска стала бы центральной в любом из внутренних футбольных турниров в Украине. Однако, как показали стартовые матчи УПЛ, "Александрия", похоже, не сможет навязать сопротивление грандам в текущей кампании. Тем не менее битва чемпиона и серебряного призера УПЛ наверняка привлечет к экранам любителей футбола.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК. В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" лишь раз потеряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.

"Александрия", в свою очередь, вылетела из еврокубков уже после первой дуэли. Украинский клуб не сумел пройти "Партизан". После 5 туров в УПЛ команда идет в зоне вылета.