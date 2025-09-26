Чемпионат Украины по футболу, 7-й тур: расписание и результаты матчей (видео)

Сразу три команды лидируют в первенстве Украины

В пятницу, 26 сентября, матчем "Кудровка" — "Эпицентр" стартует 7-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) 2025/26. В прошлом туре обе команды проиграли свои матчи.

Факты:

Сразу три команды ("Динамо", "Колос" и "Шахтер") лидируют в первенстве после шести туров УПЛ

Седьмой тур УПЛ продлится с 26 по 29 сентября

В центральной игре тура встретятся "Карпаты" и "Динамо" Киев

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 7-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Карпаты" и "Динамо".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 26 сентября

18:00. "Кудровка" — "Эпицентр"

Суббота, 27 сентября

13:00. "Александрия" — "Полтава"

15:30. "Заря" — "Оболонь"

18:00. "Карпаты" — "Динамо"

Воскресенье, 28 сентября

13:00. ЛНЗ — "Кривбасс"

15:30. "Металлист 1925" — "Колос"

18:00. "Рух" — "Шахтер"

Понедельник, 29 сентября

18:00. "Верес" — "Полесье"

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25. "Динамо" сыграет в основном раунде Лиги конференций, "Шахтер" также квалифицировался в ЛК. "Александрия" вылетела из еврокубков во втором квалифай-раунде ЛК, а "Полесье" — из отборочного раунда плей-офф ЛК.