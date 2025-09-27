"Динамо" предоставит большой дом любительнице Путина

Укр

ФК "Динамо" поможет Владиславу Блэнуцэ и его жене обосноваться в Киеве Новость обновлена 27 сентября 2025, 14:49
ФК "Динамо" поможет Владиславу Блэнуцэ и его жене обосноваться в Киеве. Фото facebook.com/fcdynamoua, instagram.com/olivia.blanuta, t.me/news_kremlin

Жена румынского футболиста угодила в скандал сразу после перехода мужа в Киев

Руководство киевского "Динамо" предоставит румынскому нападающему Бело-синих Владиславу Блэнуцэ более просторный дом. Накануне форвард угодил в скандал из-за пророссийских постов в соцсетях.

Факты:

  • "Динамо" подписало Блэнуцэ в начале сентября 2025 года
  • Сразу после громкого трансфера в соцсетях игрока и его жены обнаружили пророссийские публикации
  • Киевский клуб предоставит более просторное жилье Блэнуцэ, узнав о беременности его жены

Об этом сообщает румынское издание digisport.ro. По информации источника, Владислав и его жена Оливия ждут ребенка. Ожидается, что в Украину приедет теща футболиста, чтобы помочь беременной дочери. Из-за этого боссы "Динамо" подыскивают семье игрока большой дом.

В сети жестко отреагировали на данную новость. Дело в том, что Оливия "прославилась" из-за любви к главе Кремля Владимиру Путину.

После перехода Владислава в украинский клуб в соцсетях Оливии обнаружили посты с президентом РФ, а в соцсетях Блэнуцэ — публикации с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием самого игрока.

Позднее в сети появилось большое интервью новичка клубной пресс-службе.

Ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока.

Блэнуце дебютировал за "Динамо" в матче УПЛ против "Оболони" (2:2). Группа болельщиков забросала скамейку запасных, где сидел румын, ватой. Когда футболист выходил на поле, трибуны освистывали Владислава. Также болельщики подготовили баннер с надписью "Блэнуцэ — черт".

Напомним, "Динамо" заплатило за Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий будет получать 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. Форвард провел за "Динамо" 3 матча, отличившись 1 автоголом.

В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали Блэнуцэ яйцами. Добавим, что в Киеве на игре 6-го тура УПЛ "Динамо" — "Александрия" (2:2) болельщики "забыли" про румына.

