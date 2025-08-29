"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций
Украинские гранды сыграют в третьем по силе еврокубке
В пятницу, 29 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украину на турнире представят две команды — чемпион и бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Динамо" и "Шахтер" соответственно.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК. Начало мероприятия в 14:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги конференций (обновляется)
Началась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.
Приглашенной звездой жеребьевки стал известный немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн.
14:00 — Церемония началась. Впервые на одном мероприятии пройдут жеребьевки и Лиги Европы, и Лиги конференций.
Перед жеребьевкой 36 команд были разделены на 6 корзин по 6 команд в каждой согласно клубному рейтингу УЕФА.
Участники Лиги конференций 2025/26
Корзина 1
- "Фиорентина" (ITA)
- "Алкмаар" (NED)
- "Шахтер" (UKR)
- "Слован" (SVK)
- "Рапид" (AUT)
- "Легия" (POL)
Корзина 2
- "Спарта" Прага (CZE)
- "Динамо" Киев (UKR)
- "Кристал Пэлэс" (ENG)
- "Лех" (POL)
- "Райо Вальекано" (ESP)
- "Шэмрок Роверс" (IRL)
Корзина 3
- "Омония" (CYP)
- "Майнц" (GER)
- "Страсбур" (FRA)
- "Ягеллония" (POL)
- "Целе" (SLO)
- "Риека" (CRO)
Корзина 4
- "Зриньски" (BIH)
- "Линкольн Ред Импс" (GIB)
- КуПС (FIN)
- АЕК Афины (GRE)
- "Абердин" (SCO)
- "Дрита" (KOS)
Корзина 5
- "Брейдаблик" (ISL)
- "Сигма" (CZE)
- "Самсунспор" (TUR)
- "Ракув" (POL)
- АЕК Ларнака (CYP)
- "Шкендия" (MKD)
Корзина 6
- "Хэкен" (SWE)
- "Лозанна-Спорт" (SUI)
- "Университатя Крайова" (ROU)
- "Хамрун" (MLT)
- "Ноа" (ARM)
- "Шелбурн" (IRL)
Процедура жеребьевки
Жеребьевка проводится в цифровом формате и определяет пары на общем этапе. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины. Команды из одной ассоциации не могут встретиться друг с другом на этой стадии турнира. Кроме того команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации. Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано не позднее 31 августа.
Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).
Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций.