Укр

"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трофей Лиги конференций Новость обновлена 29 августа 2025, 14:17
Трофей Лиги конференций. Фото Getty Images

Украинские гранды сыграют в третьем по силе еврокубке

В пятницу, 29 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украину на турнире представят две команды — чемпион и бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Динамо" и "Шахтер" соответственно.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК. Начало мероприятия в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги конференций (обновляется)

Началась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Приглашенной звездой жеребьевки стал известный немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн.

Юрген Клинсманн
Юрген Клинсманн

14:00 — Церемония началась. Впервые на одном мероприятии пройдут жеребьевки и Лиги Европы, и Лиги конференций.

Перед жеребьевкой 36 команд были разделены на 6 корзин по 6 команд в каждой согласно клубному рейтингу УЕФА.

Участники Лиги конференций 2025/26

Корзина 1

  • "Фиорентина" (ITA)
  • "Алкмаар" (NED)
  • "Шахтер" (UKR)
  • "Слован" (SVK)
  • "Рапид" (AUT)
  • "Легия" (POL)

Корзина 2

  • "Спарта" Прага (CZE)
  • "Динамо" Киев (UKR)
  • "Кристал Пэлэс" (ENG)
  • "Лех" (POL)
  • "Райо Вальекано" (ESP)
  • "Шэмрок Роверс" (IRL)

Корзина 3

  • "Омония" (CYP)
  • "Майнц" (GER)
  • "Страсбур" (FRA)
  • "Ягеллония" (POL)
  • "Целе" (SLO)
  • "Риека" (CRO)

Корзина 4

  • "Зриньски" (BIH)
  • "Линкольн Ред Импс" (GIB)
  • КуПС (FIN)
  • АЕК Афины (GRE)
  • "Абердин" (SCO)
  • "Дрита" (KOS)

Корзина 5

  • "Брейдаблик" (ISL)
  • "Сигма" (CZE)
  • "Самсунспор" (TUR)
  • "Ракув" (POL)
  • АЕК Ларнака (CYP)
  • "Шкендия" (MKD)

Корзина 6

  • "Хэкен" (SWE)
  • "Лозанна-Спорт" (SUI)
  • "Университатя Крайова" (ROU)
  • "Хамрун" (MLT)
  • "Ноа" (ARM)
  • "Шелбурн" (IRL)

Процедура жеребьевки

Жеребьевка проводится в цифровом формате и определяет пары на общем этапе. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины. Команды из одной ассоциации не могут встретиться друг с другом на этой стадии турнира. Кроме того команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации. Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано не позднее 31 августа.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Динамо Киев #Лига конференций