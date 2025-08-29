"Динамо" и "Шахтер" узнают соперников: онлайн-трансляция жеребьевки Лиги конференций

Украинские гранды сыграют в третьем по силе еврокубке

В пятницу, 29 августа, в Grimaldi Forum в Монако состоится жеребьевка общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Украину на турнире представят две команды — чемпион и бронзовый призер прошлого сезона УПЛ "Динамо" и "Шахтер" соответственно.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки ЛК. Начало мероприятия в 14:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция жеребьевки общего этапа Лиги конференций (обновляется)

Началась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Приглашенной звездой жеребьевки стал известный немецкий футболист и тренер Юрген Клинсманн.

Юрген Клинсманн

14:00 — Церемония началась. Впервые на одном мероприятии пройдут жеребьевки и Лиги Европы, и Лиги конференций.

Перед жеребьевкой 36 команд были разделены на 6 корзин по 6 команд в каждой согласно клубному рейтингу УЕФА.

Участники Лиги конференций 2025/26

Корзина 1

"Фиорентина" (ITA)

"Алкмаар" (NED)

"Шахтер" (UKR)

"Слован" (SVK)

"Рапид" (AUT)

"Легия" (POL)

Корзина 2

"Спарта" Прага (CZE)

"Динамо" Киев (UKR)

"Кристал Пэлэс" (ENG)

"Лех" (POL)

"Райо Вальекано" (ESP)

"Шэмрок Роверс" (IRL)

Корзина 3

"Омония" (CYP)

"Майнц" (GER)

"Страсбур" (FRA)

"Ягеллония" (POL)

"Целе" (SLO)

"Риека" (CRO)

Корзина 4

"Зриньски" (BIH)

"Линкольн Ред Импс" (GIB)

КуПС (FIN)

АЕК Афины (GRE)

"Абердин" (SCO)

"Дрита" (KOS)

Корзина 5

"Брейдаблик" (ISL)

"Сигма" (CZE)

"Самсунспор" (TUR)

"Ракув" (POL)

АЕК Ларнака (CYP)

"Шкендия" (MKD)

Корзина 6

"Хэкен" (SWE)

"Лозанна-Спорт" (SUI)

"Университатя Крайова" (ROU)

"Хамрун" (MLT)

"Ноа" (ARM)

"Шелбурн" (IRL)

Процедура жеребьевки

Жеребьевка проводится в цифровом формате и определяет пары на общем этапе. Каждый клуб получит по одному сопернику из каждой корзины. Команды из одной ассоциации не могут встретиться друг с другом на этой стадии турнира. Кроме того команда может сыграть максимум с двумя соперниками из одной ассоциации. Расписание всех матчей общего этапа будет обнародовано не позднее 31 августа.

Напомним "Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли финский "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил греческому "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли швейцарский "Серветт" (1:1, 1:2).

Напомним, в текущем сезоне киевляне стартовали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций.