"Динамо" — "Кристал Пэлас": онлайн-трансляция матча

Киевский клуб попробует отобрать очки у команды АПЛ

В четверг, 2 октября, "Динамо" сыграет домашний поединок 1-го тура основного этапа Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26 против английского "Кристал Пэлас". Накануне киевляне потеряли лидерство в чемпионате Украины.

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Кристал Пэлас" в Польше

Английский клуб идет третьим в АПЛ

Рассудит игру бельгийская бригада рефери во главе с Лотаром Д'Хондтом

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" — "Кристал Пэлас". Начало игры в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Кристал Пэлас" (обновляется)

Новости перед игрой "Динамо" — "Кристал Пэлас"

Где смотреть матч "Динамо" — "Кристал Пэлас"

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Кристал Пэлас" покажет медиа-платформа Megogo. Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Прогноз букмекеров на матч "Динамо" — "Кристал Пэлас"

По мнению букмекеров, киевляне являются безнадежными аутсайдерами встречи.

Favbet: (победа "Динамо" 5,40 — ничья 4,40 — победа "Кристал Пэлас" 1,60)

William Hill: (5,00 — 3,90 — 1,60)

Bwin: (5,00 — 3,80 — 1,58)

История встреч

"Динамо" и "Кристал Пэлас" не пересекались между собой. В Польше команды проведут свой первый очный поединок.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке.

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".