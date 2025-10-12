Украина - Азербайджан: букмекеры назвали самый вероятный счет в матче

Сине-желтые являются безоговорочными фаворитами встречи

В понедельник, 13 октября, национальная команда Украины сыграет свой четвертый поединок в отборе на чемпионат мира по футболу-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет "домашний" матч против Азербайджана

Сине-желтые ведут борьбу за второе место в группе, Азербайджан — аутсайдер квартета

Букмекеры уверенны в успехе Сине-желтых

По мнению букмекеров, украинцы являются безоговорочными фаворитами встречи, несмотря на потерю очков в Баку. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность успех Сине-желтых в 78% против 7% — за Азербайджан. Самым вероятным исходом встречи называется победа Украины со счетом 2:0 (коэффициент 6,40).

Прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Украина — Азербайджан

Favbet: (победа Украины 1,22 — ничья 7,00 — победа Азербайджана 13,00)

William Hill: (1,22 — 5,50 — 13,00)

Bwin: (1,22 — 6,50 — 12,50)

Матч Украина — Азербайджан состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть бесплатно игру в Украине.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.