Україна — Азербайджан: букмекери назвали найімовірніший рахунок у матчі

Синьо-жовті є беззастережними фаворитами зустрічі

У понеділок, 13 жовтня, національна команда України зіграє свій четвертий поєдинок у відборі до чемпіонату світу з футболу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Азербайджан.

Що потрібно знати

Збірна України проведе "домашній" матч проти Азербайджану

Синьо-жовті ведуть боротьбу за друге місце у групі, Азербайджан – аутсайдер квартету

Букмекери впевнені в успіху Синьо-жовтих

На думку букмекерів, українці є беззаперечними фаворитами зустрічі, попри втрату очок у Баку. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 78% проти 7% — за Азербайджан. Найімовірнішим результатом зустрічі називається перемога України з рахунком 2:0 (коефіцієнт 6,40).

Прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2026 Україна — Азербайджан

Favbet: (перемога України 1,22 — нічия 7,00 — перемога Азербайджану 13,00)

William Hill: (1,22 — 5,50 — 13,00)

Bwin: (1,22 — 6,50 — 12,50)

Матч Україна – Азербайджан відбудеться у Кракові (Польща) на стадіоні "Краковія". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися безкоштовно гру в Україні.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.