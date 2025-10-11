Украина - Азербайджан: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые проведут очередной матч отбора на Мундиаль

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет свой четвертый поединок в квалификации на чемпионат мира по футболу-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет "домашний" матч против Азербайджана

Сине-желтые ведут борьбу за второе место в группе, Азербайджан — аутсайдер квартета

Игру можно посмотреть бесплатно в Украине, однако не на всех платформах

Бесплатно в Украине поединок нашей команды против Азербайджана покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Об этом сообщает "Телеграф".

ОТТ-платформа Megogo также будет транслировать матч, однако на платной основе. Игру на сервисе можно посмотреть по подпискам: "Оптимальная", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S". Стоимость просмотра от 161 грн за месяц.

Матч Украина — Азербайджан состоится в Кракове (Польша) на стадионе "Краковия". Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.