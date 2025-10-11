Известный советский футболист в почтенном возрасте поддерживает российскую власть

Известный советский футболист и тренер Никита Симонян получил звание Героя Труда России. 98-летний Симонян также загремел в базу "Миротворец", куда недавно попал известный путинист Овечкин.

Что нужно знать

Симонян получил награду от Путина

Футболист ранее загремел в базу "Миротворец"

На украинском сайте 98-летнего экс-футболиста обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины

Соответствующее решение утверждено указом президента РФ Владимира Путина. Симонян удостоен почетного звания "за особые заслуги перед Россией, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола".

Справка: Никита Симонян — советский футболист, тренер, футбольный функционер, первый вице-президент РФС (Российский футбольный союз), олимпийский чемпион 1956 года, лучший бомбардир в истории "Спартака" — 160 голов. Со 133 голами является лучшим бомбардиром московского клуба в матчах чемпионата. Также играл за "Динамо" (Сухуми) и "Крылья Советов". Тренировал "Спартак" (Москва), "Арарат" (Ереван), "Черноморец" (Одесса) и сборную СССР.

Симонян загремел в базу "Миротворца" за участие в футбольном турнире ветеранов, посвященному Дню России в поддержку российской агрессии. Мероприятие прошло под лозунгом "своих не бросаем" с участием команд из оккупированных регионов Украины.

На "Миротворце" Симоняна обвиняют в пропаганде войны, покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, публичную поддержку российской агрессии и убийств граждан Украины, участие в легитимизации российской оккупации украинских регионов и героизацию военных преступников, принимавших участие в убийствах мирных граждан Украины, уничтожении городов и сел Украины.

Профил Никиты Симоняна на сайте Миротворец

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В России считают, что только политическая воля президента США Дональда Трампа может помочь РФ оказаться на чемпионате мира по футболу-2026.