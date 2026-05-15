Что на самом деле означает название Rozetka: больше, чем просто штепсель

Трудно найти украинца, который хотя бы раз не делал покупки на "Розетке"

Rozetka — название украинского интернет-магазина и маркетплейса, было выбрано как простая и функциональная метафора. Она иллюстрирует идею быстрого доступа к товарам.

Как сообщает abiznes.com.ua, слово "розетка" ассоциируется с источником подключения, энергией и возможностями. Это точка, через которую можно получить доступ к различным устройствам и сервисам.

Именно эта идея максимально соответствовала концепции интернет-магазина, который должен был стать универсальной площадкой для покупки техники. В названии решили использовать транслитерацию на латинице, чтобы она была удобной для онлайн-среды, доменного имени и цифровых сервисов.

Точка выдачи "Розетка". Фото: rau.ua

Со временем название Rozetka потеряло узкую привязку к электронике и приобрело более широкое значение. Это своеобразная "точка доступа" к товарам самых разных категорий.

Логотип Rozetka с зеленой улыбающейся иконкой вызывает ассоциации с доступностью, простотой и удобством онлайн-покупок. Он хорошо адаптирован к цифровой среде и быстро запоминается.

Rozetka — история бренда

Интернет-магазин был создан в 2004 году как площадка по продаже парфюмерии и косметики. Однако уже с июня 2005 года "Розетка" начала работать как интернет-магазин по продаже техники. С 2019 года Rozetka начинает полноценно работать как маркетплейс по продаже товаров самых разных категорий.

Сейчас у него более 400 отделений в 122 городах и поселках Украины. Кроме того, на 2025 год "Розетка" была на 11 месте по посещаемости среди всех сайтов в Украине.

