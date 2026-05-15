Всего одна хитрость с содой — и в доме будет пахнуть, как после клининга

Домашний метод, о котором мало кто знает

Придать дому приятный аромат можно и без магазинных спреев и химических освежителей. Один из самых простых домашних способов — использовать ароматизированный чистящий порошок на основе обычной пищевой соды.

Этот метод поможет освежить воздух в комнате и избавиться от ощущения "затхлости" в текстиле. Подробнее об этом написано в "Going Green".

Для этого подойдет ароматизированный порошок на основе соды. Важно понимать: он не заменяет полноценную чистку и не маскирует сильные неприятные запахи. Но если ковер просто утратил свежесть, результат будет заметен уже после первого использования.

Как придать ковру свежести

Сначала следует протестировать смесь на небольшом незаметном участке ковра и убедиться, что пылесос хорошо убирает порошок. Далее равномерно посыпьте ковер смесью, легко вотрите ее щеткой в ворс и оставьте примерно на 20 минут. После этого тщательно пропылесосьте поверхность и очистите контейнер или мешок пылесоса.

Как наполнить дом ароматом свежести.

Есть и еще один домашний лайфхак для приятного аромата в доме. В контейнер пылесоса можно положить несколько палочек корицы. При уборке теплый воздух будет разносить легкий пряный запах по всей комнате, создавая атмосферу уюта без лишних трат и искусственных ароматизаторов.

