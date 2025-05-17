"Мерзавцы": в России истерят после недопуска фигуристов на Олимпиаду

Российские дуэты, похоже, будут следить за Олимпиадой дома.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оскорбила чиновников из Международного союза конькобежцев (ISU). Накануне ISU допустила представителей РФ к отбору на Олимпийские игры-2026, правда, только в одиночном катании.

Соответствующий комментарий Тарасовой приводит ТАСС. Татьяна поддержала обращение российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина к новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри. Спортсмены хотят, чтобы МОК изменил решение ISU.

"Очень сильное, очень правильное обращение. Оно должно быть во всех газетах мирового уровня, сегодня оно единственно правильное. С любым человеком из любой страны это может случиться, очень хорошо подготовленное письмо, все как есть.

Я этого не могу сказать [повлияет ли оно как-либо], конечно, нужно бороться до конца, я их (Степанову и Букина) абсолютно поддерживаю. ISU не имеет права не допускать спортсменов, которых делегирует страна на Олимпийские игры, нет у них такого права. Почему они нарушают правила, которые сами изобретают, — я не понимаю, сколько мы будем это терпеть. Мерзавцы они!" — сказала Тарасова.

Татьяна Тарасова

Ранее Тарасова назвала проверки российских фигуристов российских фигуристов незаконными. ISU сама решает, кому давать нейтральный статус, а кому — нет.