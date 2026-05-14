Электронные повестки и минимум контакта с ТЦК: что придумали в Раде и что называют пиаром

Разные подходы к военной службе и призыву сейчас активно обсуждают народные избранники

Подготовка к масштабной реформе мобилизации в Украине в самом разгаре — в Верховной Раде появилось сразу несколько законопроектов, призванных решить проблемы армии и военнообязанных. Народный депутат Максим Заремский 13 мая зарегистрировал более 10 законопроектов, касающихся мобилизационных процессов.

"Телеграф" проанализировал документы и выбрал самое главное из них.

Майская россыпь законопроектов — что предлагают в Раде

Одним из активных участников реформы в последнее время стал народный депутат от "Слуги народа" Максим Заремский, который является автором и соавтором целого ряда инициатив. Они уже зарегистрированы в Раде и охватывают многие аспекты мобилизации

Что предлагает Заремский:

Система долгосрочной службы и тотальный резерв

Заремский предлагает ввести в Украине многоуровневую модель военной службы, которая может выглядеть следующим образом:

базовая военная служба (12 месяцев);

служба в активном резерве (5 лет после прохождения базовой военной службы с регулярными учебными сборами по 2 недели в год);

служба в оперативном резерве" (прибывают на сборы по вызову, в случае угрозы территориальной безопасности и суверенитету страны).

Законопроект 15231

В это же время законопроект №15243 предлагает введение обязательной базовой военной подготовки для всех граждан, а также прохождение учебных сборов не реже раза в год продолжительностью не менее одного месяца.

Законопроект 15243

Реестр с данными о том, кого и когда могут мобилизовать

Данный документ предусматривает создание Единого реестра мобилизационных потребностей и открытый доступ граждан к информации об очередности мобилизации. Его целью является обеспечение прозрачности системы призыва и мобилизационной очередности для повышения доверия к государству, уменьшение коррупционных рисков и поддержки боеспособности сил обороны Украины.

В реестре, как предлагается, должна содержаться четкая и обоснованная информация относительно:

очередности призыва на военную службу во время мобилизации;

требований к гражданам для мобилизации, в частности относительно возраста, состояния здоровья и специальности;

ограничений относительно призыва на военную службу во время мобилизации.

Предполагается, что граждане будут иметь право на бесплатный доступ к информации, содержащейся в Едином реестре мобилизационных потребностей.

Законопроект 15232

Базовые циклы службы — демобилизация и отпуска

Согласно законопроекту №15233, военнослужащие могут получить право на демобилизацию после 24 месяцев непрерывной службы, если как минимум три месяца из этого срока они принимали участие в боевых действиях. В свою очередь, проект закона №15234 предлагает концепцию "базовых циклов военной службы" по 24 месяца каждый, закрепляя право на увольнение после завершения двух таких циклов.

Важно: для зачета цикла необходимо минимум три месяца непосредственного участия в боевых действиях или обороне Украины. Такая деятельность должна осуществляться в районах ведения боев, на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" между позициями сторон или непосредственно на территории государства-агрессора.

Законопроект 15233

Законопроект 15234

В это же время документом под номером 15235 планирует ввести системный подход к службе и восстановлению: фронт — ротация — отдых.

"Государство гарантирует военнослужащим, что постоянное соотношение продолжительности военной службы в районе ведения боевых действий и продолжительности периода пребывания в пункте постоянной военной дислокации части для восстановления боевой способности составляет один к трем".

Законопроект №15242 предлагает ограничивать непрерывный срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий 90 днями.

Законопроект 15235

Законопроект 15242

Минимум контакта с ТЦК и тотальный надзор над сотрудниками

Законопроект "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации" № 15236 предлагает полную цифровизацию процедур мобилизации. В частности, основные контакты между гражданином и работниками ТЦК и СП должны происходить через электронный кабинет военнообязанного. Предусматривается также возможность вручения повесток в электронной форме с фиксацией факта получения в цифровой системе.

При этом любые контакты с сотрудниками ТЦК должны обязательно сниматься на видео, чтобы иметь доказательства в случае нарушений или превышения полномочий.

Резюме: Новый законопроект предлагает радикальное превращение ТЦК в сервисные центры, где каждое действие работника фиксируется на камеру, а повестка приходит только в телефон.

Законопроект 15236

Платное бронирование

Законопроект № 15237 предлагает несколько моделей бронирования, при которых мужчина с отсрочкой так или иначе будет задействован в обеспечении обороны страны:

Трудоустройство на объектах критической инфраструктуры;

Служба в резерве. Формируется военный резерв, в котором работник не отрывается полностью от производственной деятельности, но обязан быть готовым к оперативному привлечению к службе в составе ВСУ;

Целевые взносы на оборону от сотрудника или его работодателя.

Законопроект 15237

Ответственность государства перед военным

Законопроект 15238 направлен на гарантии выплат, компенсаций, жилья, образования и поддержки семей военных без бюрократии. Например, согласно документу, государство обязано обеспечивать военнослужащим бесплатное получение профессионального, профессионального высшего и высшего образования выбранной ими специальностью в автоматическом режиме и без требований дополнительных справок и документов.

Законопроект 15238

Послевоенная адаптация ветеранов

№15241 может ввести системную послевоенную адаптацию ветеранов, согласно которой государство гарантирует им обеспечение гарантированного трудоустройства, поддержку бизнеса, 5-летнее сопровождение, доступ к программам переподготовки и повышения квалификации, а также психологическую помощь.

Законопроект 15241

Бонусы за службу

Документ №15244 предусматривает введение накопительных счетов для военнослужащих и выплату ежемесячных и ежегодных бонусов за продление военной службы, которые носят нарастающий характер и освобождаются от налогов.

Законопроект 15244

Денежная "база" для военных

Законопроект 15245 "О гарантированном базовом уровне денежного довольствия военных" предлагает прозрачную систему выплат с автоматической индексацией и защитой от инфляции.

Законопроект 15245

Что не так с пакетом Заремского

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель фракции "Слуга народа" Александр Федиенко в разговоре с "Телеграфом" подверг критике законопроекты своего коллеги Заремского, назвав их "популизмом".

"Законы это в первую очередь термины. Как, например, установить термин справедливости? (термин "справедливость" использован в законопроекте 15237 о справедливом бронировании Ред.). Также я увидел в них нарушение Конституции и вмешательство в действия исполнительной власти. Мое оценочное суждение, это было сделано, чтобы попиариться. Как восстановить "справедливость"? Кто это должен сделать? На мой взгляд, у нас механизм бронирования вообще трогать не нужно. Возможно, нужно поработать с критериями бронирования, которые дают облсоветы. Тут есть вопросы. А критерии, установленные министерством, идеальны", — заявил Федиенко.

От планов к законам: когда ждать реальных изменений

Опрошенные "Телеграфом" депутаты Верховной Рады отмечают, что пока реформа находится на уровне обсуждений, а конкретные законопроекты или предложения будут рассматриваться по мере поступления. Член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз предполагает, что предложения, в частности от правительства стоит ждать до конца мая текущего года. Но в настоящий момент неизвестно, будут ли они касаться только реформы ТЦК или также затронут систему бронирования работников.

Член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии "Телеграфу" также отметила, что все законопроекты будут рассматриваться ВР по мере поступления.

"Пока обсуждения идут на уровне публикаций в "Украинской правде" и просто в общих чатах. Просто дискуссии", — объяснила нардеп.

Также Яцык прокомментировала одну из инициатив министра обороны Украины Михаила Федорова, которая, согласно информации собеседников "Телеграфа" в Раде, включает изменение функционала и полномочий ТЦК.

"В Минобороны сосредоточены на том, чтобы максимально убрать человеческий фактор. Будет изменение функционала и полномочий ТЦК. Об этом говорил министр обороны. И это нужно будет закреплять на законодательном уровне", — говорил собеседник "Телеграфа" в Раде.

"Если интересна моя позиция, то я поддерживаю такую ​​инициативу министра обороны. Сейчас у нас приблизительно 20 тысяч сотрудников ТЦК, которые пригодны к службе. Фактически, это полноценные 4-5 бригад, за которыми можно закрепить определенный участок фронта. Вместо них их функции смогут выполнять полицейские, например, по доставке лиц, которые находятся в розыске и так далее. А ограничено годные военнослужащие, которые выполняют административные функции, могут остаться. До 10 тысяч ограничено годных военнослужащих в ТЦК нам хватит с головой. А для организации оповещения, вручения повесток, доставки лиц в розыске, пожалуйста, полицейские. У них есть все полномочия для выполнения таких функций", — высказалась Юлия Яцык.

