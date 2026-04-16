"Геббельс доволен": олимпийская чемпионка объяснила, чем русские отличаются от других людей
Бывшую спортсменку обвиняют в сети в пропаганде нацизма
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова не хочет покидать Россию. Все из-за "русских людей".
Что нужно знать
- Журова считает, что русские отличаются от "некоторых других людей"
- В сети высмеяли Светлану
- Бывшая спортсменка поддерживает Путина
Соответствующий комментарий Журовой приводит sport24.ru. По ее словам, русские — "люди настоящие", а не "искусственные", как в некоторых других странах.
Что должно произойти, чтобы я уехала из России? Нет ни одного повода, чтобы я задумалась над этим. В свое время я уже пожила в Европе и повторять этот опыт не хочу. Период выступления за одну из европейских коммерческих команд полностью отбил желание там оставаться. Я вообще не помню мест в мире, которые для меня сравнимы с Россией.
Не отказываюсь от возможностей для путешествий, но мой полноценный переезд из России никогда не случится. Я слишком быстро начинаю ностальгировать, так что просто не смогу долго жить за границей. Везде скучаю по русским людям со всеми их особенностями и нашему менталитету. Больше всего мне нравится, что наши люди настоящие, а не искусственные, как в некоторых других странах.
В сети лишь посмеялись над словами Журовой. Пользователи отметили, что в ее заявлении есть нотки нацизма, а Йозеф Геббельс, главный пропагандист Адольфа Гитлера, был бы доволен такой "ученицей".
Журовая является ярой путинисткой. Ранее она заявляла, что Международный олимпийский комитет (МОК) узурпировал Олимпиады. По ее словам, у России больше прав на Игры, чем у многих других стран, ведь на территории РФ нашли олимпийские столбы с именами олимпийских чемпионов из Древней Греции. Кроме того, она заступалась за предателя Украины Анатолия Тимощука, который работает в "Зените" (Санкт-Петербург).