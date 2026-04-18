"Шакали": у Росії бісяться через дії Польщі

Поляки проявили принципову позицію

Польща відмовляється впускати на свою територію російських атлетів. Це рішення стосується чемпіонату Європи-2027 зі стрибків у воду.

Польща відмовляється пускати росіян на Євро-2027 зі стрибків у воду

Росіяни ображають поляків на тлі скандалу

У квітні з Росії повністю зняли всі санкції у водних видах спорту

Про це в етері Polskie Radio заявила голова Польської федерації плавання, олімпійська чемпіонка Отиля Енджейчак. За її словами, офіційна Варшава не схвалює рішення World Aquatics (Міжнародна федерація водних видів спорту) щодо допуску РФ на міжнародні змагання без обмежень, проте не перешкоджатиме польським спортсменам змагатися з росіянами в інших країнах.

Якщо військова ситуація не зміниться, ми не допустимо спортсменів із Росії та Білорусі до участі. Отыля Енджейчак

У Росії ту же почали поливати Польщу брудом. Представники РФ вимагають забрати у поляків Євро.

Нагадаємо, у квітні 2026 року World Aquatics оголосила про рішення допустити росіян та білорусів на дорослі турніри під національними прапорами. Це рішення призвело до грандіозного скандалу. Країни Північної Європи мають намір відмовитись від проведення міжнародних турнірів під егідою World Aquatics через повернення символіки агресорів.

Раніше Естонія втратила Євро з фехтування. Річ у тім, що офіційний Таллінн відмовився приймати російських фехтувальників на своїй території.