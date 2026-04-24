Футболист сборной Украины вместе с беременной женой попал на обложку модного журнала (фото)

Центрбек и его супруга обладают модельной внешностью

Дарья Савина, жена центрального защитника "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря, вместе с мужем стали героями обложки журнала FOSTYLEN. Пара на данный момент ожидает первенца.

Соответствующее фото FOSTYLEN опубликовал на своей странице в Instagram. В журнале отметили, что Дарья и Валерий построили свои карьеры на дисциплине.

Героями обложки Fostylen Magazine Digital апрель – май 2026, стали Дарья Савина и Валерий Бондарь — пара, для которой новый этап жизни уже имеет четкий ритм и смысл. Матчи, эфиры, постоянное движение – их реальность давно построена на дисциплине и результате. Сегодня этот опыт трансформируется во что-то большее: ожидание первого ребенка изменяет фокус и придает глубины каждому решению. Они говорят об отцовстве как о продолжении собственного пути – с той же выдержкой, верой в результат и внутренним стержнем. FOSTYLEN

Дарья Савина и Валери й Бондарь на обложке журнала FOSTYLEN/Фото: instagram.com/fostylen

Савина и Бондарь женились в июле 2021 года. В апреле 2026 года стало известно, что пара станет родителями девочки.

Отметим, 27-летний Бондарь, который играет на позиции центрального защитника, в кампании 2025/26 сыграл 41 матч на клубном уровне. На счету центрбека 4 гола и 1 ассист. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2027 года, а трансферная стоимость составляет 8 млн евро.

Савина является моделью, блогером, ведущей и главой медиа-группы ФК "Шахтер". Дарью частенько называют самой горячей из жен футболистов сборной Украины. Все из-за ее пикантных фотосессий.

Напомним, "Шахтер" с Бондарем в составе пробился в полуфинал Лиги конференций. Горняки в четвертьфинале прошли нидерландский АЗ (3:0, 2:2). Кроме того, клуб ведет борьбу за "золото" чемпионата Украины, однако в Кубке Украины Горняки потерпели фиаско в игре против "Динамо" (1:2).