"Динамо" вырвало победу у "Шахтера" в украинском классико (видео)

Бело-синие выбили Горняков из Кубка Украины

В среду, 29 октября, киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" в рамках поединка 1/8 финала Кубка Украины по футболу сезона 2025/26. Встреча состоялась в Киеве.

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" сыграли первое Классическое дерби в текущем сезоне

Счет открыл игрок дончан Мейреллис на 49-й минуте игры

"Динамовцы" ответили точными выстрелами Ярмоленко и Герреро

Матч, проходивший на стадионе имени Валерия Лобановского, завершился со счетом 2:1 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме на поле была одна команда. "Шахтер" давил и создавал остроту у ворот соперника, пока киевляне "спали". Горняки наверняка бы забили, если бы не вратарь Бело-синих Руслан Нещерет, который блестяще выбирал позицию и отражал угрозы Горняков.

В начале второго тайма "Шахтер" таки добился своего. Педриньо нанес дальний удар, а Лука Мейреллис удачно подставил голову, после чего мяч попал в сетку ворот. Дончане успокоились, после чего свои моменты начали создавать "динамовцы". На 72-й минуте Андрей Ярмоленко ударом в касание из пределов штрафной сравнял счет. Голевая на счету Владислава Кабаева. Еще через 7 минут Эдуардо Герреро принес киевлянам победу. Панамский форвард после подачи с углового добил мяч в ворота Ризныка, который перед этим отразил удар Бражко со второго этажа.

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1

Голы: Ярмоленко (72), Герреро (79) – Мейреллиш (48)

Предупреждения: Попов (17), Герреро (80) – Конопля (83)

"Динамо": Нещерет, Караваев (Тымчик, 85), Попов (Тиаре, 90+5), Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Бражко, 46), Пихаленок, Огундана, Кабаев, Буяльский, Ярмоленко (Герреро, 75).

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь (Марлон Сантос, 86), Матвиенко, Педро Энрике, Очеретько (Бондаренко, 81), Марлон Гомес (Изаки, 86), Педриньо, Эгиналдо, Невертон (Лукас, 71), Мейреллес (Элиас, 71)

Статистика матча "Динамо" - "Шахтер"

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Шахтер":

Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).