Футболіст збірної України разом із вагітною дружиною потрапив на обкладинку модного журналу (фото)
Центрбек і його дружина мають модельну зовнішність
Дар'я Савіна, дружина центрального захисника "Шахтаря" та збірної України Валерія Бондаря, разом із чоловіком стали героями обкладинки журналу FOSTYLEN. Пара на цю мить чекає на первістка.
Відповідне фото FOSTYLEN опублікував на своїй сторінці в Instagram. У журналі зазначили, що Дар'я та Валерій побудували свої кар’єри на дисципліні.
Героями обкладинки Fostylen Magazine Digital квітень – травень 2026, стали Дар’я Савіна та Валерій Бондар — пара, для якої новий етап життя вже має чіткий ритм та сенс.
Матчі, етери, постійний рух – їхня реальність давно побудована на дисципліні та результаті. Сьогодні цей досвід трансформується на щось більше: очікування першої дитини змінює фокус і надає глибини кожному рішенню.
Вони говорять про батьківство як про продовження свого шляху — з тією ж витримкою, вірою в результат і внутрішнім стрижнем.
Савіна та Бондар одружилися у липні 2021 року. У квітні 2026 року стало відомо, що пара чекає на дівчинку.
Зазначимо, 27-річний Бондар, який грає на позиції центрального захисника, у кампанії 2025/26 зіграв 41 матч на клубному рівні. На рахунку центрбеку 4 голи та 1 асист. Його контракт із "Шахтарем" діє до 31 грудня 2027 року, а трансферна вартість становить 8 млн євро.
Савіна є моделлю, блогеркою, ведучою та головою медіарупи ФК "Шахтар". Дар'ю частенько називають найгарячішою із дружин футболістів збірної України. Все через її пікантні фотосесії.
Нагадаємо, "Шахтар" із Бондарем у складі пробився до півфіналу Ліги конференцій. Гірники у чвертьфіналі пройшли нідерландський АЗ (3:0, 2:2). Крім того, клуб веде боротьбу за "золото" чемпіонату України, однак у Кубку України Гірники зазнали фіаско у грі проти "Динамо" (1:2).