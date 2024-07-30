Фахівець у галузі трудового права розкритикував ідею уряду заморозити мінімальну зарплату на три роки

Назустріч бурі соціальних катаклізмів

Ви чули, що Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки Уряд хоче заморозити на три роки мінімальну зарплату? Уявіть, як зросте за цей час нерівність між привілейованими кастами й простими бюджетниками, завдяки яким суспільство задовольняє свої життєві потреби. Змусити жити на 8000 грн, які швидко "скосить" інфляція — це явна неповага держави до народу, який її зберіг щоденним героїзмом. Соціум розколеться на мільйони з мізерним заробітком і купку багатших за них "слуг", для яких 8000 гривень — це звичайний чек у ресторані.

А ще парламентський Комітет з соціальної політики, усвідомивши 140-мільярдний борг держави по судових рішеннях по соцвиплатах, готує обнулення численних пільг. Передбачені законами України гарантії виявилися непідйомними для нинішньої правлячої команди, тому вони себе звільнять від зайвих обіцянок на знак подолання популізму. Отак просто! На практиці отримувачам низьких зарплат доведеться ще й звикати до існування без субсидій, пенсій, допомог… Дивне випробовування для нашої незламності, чи не так? При цьому обіцяють підтримку лише найнужденнішим. Ну ви зрозуміли кому — нещодавно от підняли зарплати помічникам нардепів.

Фінансувати й навіть розвивати соцзабезпечення було б цілком реально, якби політики фінансували бюджет податками. Насправді вони невпинно роками знижували розмір податків, від чого особливо вигравали багатії. Продовжилася ця політика і в часи війни, що виглядало самовбивчим абсурдом. Тепер підвищення податків буде, але воно вам не сподобається. Гарантую, що фіскальний тягар ляже на працююче населення, тоді як власники офшорних рахунків і колекційних авто [таких, як на фото] почуватимуться спокійно. Дискусія у парламенті між прихильниками лібералізму й ультралібералізму закономірно завершиться "компромісом" у вигляді зростання військового збору із зарплат замість запровадження прогресивної шкали оподаткування розкоші й прибутків. Звичайно, на нормальну соціалку за таких умов не вистачатиме.

Чи це точно зробить наше суспільство згуртованішим перед обличчям спустошливої війни? Чи може це якась промоакція другої частини фільму "Джокер"? Голівудські фантазії з натовпами людей, доведених до безвиході, можуть легко бути перевершені реаліями України — озлобленої та обділеної.

Я вважаю, що так до перемоги заохотити не вийде. Нікому в історії принаймні ще не вдавалося.

Біда не в тому, що до влади дірвалися політики, які не можуть забезпечити краще життя для народу, а в тому, що вони навіть цього не хочуть. Для політиків типу Галини Третьякової пригноблене і жебрацьке становище більшості населення — це те, що вони заслужили і держава втручатися у їхню долю не повинна. Прикметно, що вона кляне у стінах парламенту "соціалістів", які понаприймали непристойно-захисних законів, хоча у Раді давно відсутні хоч якісь ідеологічні опоненти людожерської політики Галини Миколаївни [сподіваюсь, з'являться].

У цій ситуації головне не мовчати і давати чесну оцінку діям влади. Бо інакше нічого навіть віддалено схожого на помірковану європейську соціал-демократію нам не світить. Пильнуймо.

Не дамо скористатися війною для знищення соціальної держави!

Джерело: сторінка у Facebook