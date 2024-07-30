Специалист в области трудового права подверг критике идею правительства заморозить минимальную зарплату на три года

Навстречу буре социальных катаклизмов.

Вы слышали, что Бюджетной декларацией на 2025-2027 годы правительство хочет заморозить на три года минимальную зарплату? Представьте, как увеличится за это время неравенство между привилегированными кастами и простыми бюджетниками, благодаря которым общество удовлетворяет свои жизненные потребности. Заставить жить на 8000 грн, которые быстро "косит" инфляция — это явное неуважение государства к народу, сохранившему его ежедневным героизмом. Социум расколется на миллионы с мизерным заработком и кучку богаче их "слуг", для которых 8000 гривен — это обычный чек в ресторане.

А еще парламентский Комитет по социальной политике, осознав 140-миллиардный долг государства по судебным решениям по соцвыплатам, готовит обнуление многочисленных льгот. Предусмотренные законами Украины гарантии оказались неподъемными для нынешней правящей команды, поэтому они освободят себя от лишних обещаний в знак преодоления популизма. Так просто! На практике получателям низких зарплат придется еще и привыкать к существованию без субсидий, пенсий, пособий… Странное испытание для нашей несокрушимости, не правда ли? При этом обещают поддержку только самым нуждающимся. Ну, вы поняли кому — недавно вот подняли зарплаты помощникам нардепов.

Финансировать и даже развивать соцобеспечение было бы вполне реально, если бы политики финансировали бюджет налогами. На самом деле они неустанно годами снижали размер налогов, от чего особенно выигрывали богачи. Продолжилась эта политика и во время войны, что выглядело самоубийственным абсурдом. Теперь повышение налогов будет, но вам не понравится. Гарантирую, что фискальное бремя ляжет на работающее население, тогда как владельцы оффшорных счетов и коллекционных авто [таких, как на фото] будут чувствовать себя спокойно. Дискуссия в парламенте между сторонниками либерализма и ультралиберализма закономерно завершится "компромиссом" посредством роста военного сбора с зарплат вместо введения прогрессивной шкалы налогообложения роскоши и доходов. Конечно, на нормальную социалку при таких условиях не хватит.

Сделает ли это наше общество более сплоченным перед лицом опустошительной войны? Может это какая-нибудь промоакция второй части фильма "Джокер"? Голливудские фантазии с толпами людей, доведенных до безысходности, могут быть легко превзойдены реалиями Украины — озлобленной и обделенной.

Я считаю, что так к победе поощрить не получится. Никому в истории, по крайней мере, еще не удавалось.

Беда не в том, что к власти дорвались политики, которые не могут обеспечить лучшую жизнь для народа, а в том, что они этого даже не хотят. Для политиков типа Галины Третьяковой угнетенное и нищенское положение большинства населения — это то, что они заслужили, и государство вмешиваться в их судьбу не должно. Примечательно, что она клянет в стенах парламента "социалистов", которые приняли непристойно-защитные законы, хотя в Раде давно отсутствуют хоть какие-то идеологические оппоненты людоедской политики Галины Николаевны [надеюсь, появятся].

В этой ситуации главное не молчать и давать честную оценку действиям властей. Иначе ничего даже отдаленно похожего на умеренную европейскую социал-демократию нам не светит. Будьте внимательны.

Не дадим воспользоваться войной для уничтожения социального государства!

Источник: страница в Facebook