Податковий шок: в Україні готують небувале підвищення податків. Як це вплине на ціни та гаманці українців

На авторинку вже ажіотаж — люди скуповують автівки, поки на їх реєстрацію не ввели збір 15%

В Україні готується рекордне підвищення податків. В урядовому проєкті, що вже зареєстрований у Раді, прописана справжня "шокова податкова терапія" для людей і бізнесу.

Наприклад, мова йде про 30% військового збору на ювелірні прикраси та 15% — на легкові авто. Це в 10-20 разів більше, ніж платять з цих товарів зараз. Військовий збір "для всіх" має вирости з 1,5% до 5%.

Додаткові 5% доведеться віддати також з продажу нерухомості.

Бізнесу, включаючи ФОПів, теж підготували сюрприз — новий податок з доходу.

Експерти вже підраховують, як нові податки змінять "ціни на все". А найбільш передбачливі українці кинулися скуповувати товари, "поки не подорожчали". Як розказав "Телеграфу" керівник компанії AutoConsulting Олег Омельницький, на недавніх вихідних був справжній ажіотаж в автосалонах — люди просто розмітали автівки, які на той момент були у наявності. А в понеділок деякі салони заявили, що вже підвищують ціни.

"Телеграф" розбирався, що буде з податками та як це вплине на ціни.

Нові податки із зарплат, квартир і машин та "сюрприз" для ФОПів

Про підвищення податків в Україні говорять уже давно. Частково такі кроки прописані в оновленому меморандумі з МВФ, а частково уже навіть реалізовані чи близькі до цього, як, скажімо, нові акцизи на паливо чи газовані напої. Втім, про головні податкові страшилки — підвищення ПДВ та військового збору — до останнього часу особливих подробиць не було.

Та 18 липня Кабмін подав у Раду законопроєкт № 11416 , що містить цілий ряд змін до Податкового кодексу.

Ось головні новації:

Підвищення базової ставки військового збору з нинішніх 1,5% до 5%. Нагадаємо: військовий збір вираховують з усіх зарплат. Тому у разі ухвалення законопроєкту доведеться платити на 3,5% більше. Наприклад, якщо ви отримуєте 20 тисяч гривень, то податок зросте на 700 гривень. Військовий збір 5% доведеться платити також з купівлі банківських металів (зараз такого пункту в Податковому кодексі немає). Для окремих товарів пропонується запровадити підвищений військовий збір. Наприклад, 30% — з продажу ювелірних виробів чи 15% — з першої реєстрації легкових авто. При цьому вторинного ринку автівок ця норма стосуватися не буде, лише "свіжого" імпорту нових чи потриманих легковиків. Ще одна новація — додаткові 5% з продажу нерухомості. Зараз цей податок залежить від того, скільки саме обʼєктів ви продаєте. Скажімо, якщо мова йде про першу угоду за рік, то податку взагалі немає, з другого продажу вже треба платити 5% плюс 1,5% військового збору, а з третього продажу на рік — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. За новим проєктом, зростуть всі податки. З першого продажу на рік доведеться віддати 5%, з другого — 10%, з третього — 23%. Зміниться також неоподаткована вартість посилок з-за кордону. Зараз сума складає 150 євро, буде — лише 45 євро. Все, що дорожче — плюс 20% ПДВ на ввізне мито (в середньому 10% та ставка залежить від товарної категорії). 5% військового збору планується запровадити для операторів мобільного зв`язку. Бізнес (юридичні особи — платники податку на прибуток та ФОПи 3-ї і 4-ї груп) будуть платити новий збір у розмірі 1% від доходу. Ще більш загрозлива для бізнесу норма — вимога проводити інвентаризації основних засобів і матеріальних цінностей та готівки на вимогу органів контролю. А за недопуск на таку інвентаризацію контролерів майно платника податків можуть заарештувати. Є пункти, що фактично дублюють зобовʼязання України, прописані в оновленому меморандумі з МВФ. Наприклад, про авансовий платіж з АЗС у розмірі половини мінімальної зарплати за кожен кубічний метр резервуарів для зберігання палива. Або про акциз 0,1 євро за літр на солодкі газовані напої.

Закон, якщо, звісно, його ухвалять, вступить у дію з першого числа наступного місяця. Тобто, якщо за нього проголосують у липні, то діяти він почне вже з 1 серпня. Як вказано в пояснювальній записці, очікуються додаткові надходження до бюджету на рівні близько 125 млрд гривень.

Як зазначив голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, у проєкті нічого не сказано про ПДВ, тобто його, судячи з усього, підвищувати поки не збираються.

— Очевидно, вирішили зупинитися на військовому зборі та "погратися" його ставками. Бо ПДВ — це системний податок, який дуже впливає на ціни й може розігнати інфляцію, — пояснив Пендзин "Телеграфу".

За прикрасами — до Туреччини, автівки — лише старі?

Експерти, з якими поспілкувався "Телеграф", кажуть, що українцям треба готуватися до "затягування пасків" — доходи стануть меншими, а витрати зростуть.

Погана новина в тому, що фактично збільшується податкове навантаження на працю, бо військовий збір ми всі платимо із зарплат, зауважує економіст Олексій Кущ.

При цьому ціни на цілий ряд товарів та послуг можуть збільшитися.

Як каже президент Союзу ювелірів України Дмитро Видолоб, ціни на ювелірні прикраси доведеться підвищувати на третину. На його думку, це може просто вбити ювелірну галузь, бо продукція стане неконкурентною.

— Наші панянки їздитимуть за прикрасами за кордон, наприклад, до Туреччини, яка на четвертому місці у світі за обсягами ювелірного виробництва. В Україні купувати за такими цінами нічого не будуть, — вважає Видолоб.

За словами Олега Омельницького, різко підвищиться податкове навантаження на нові та щойно пригнані в Україну потримані автівки. Якщо зараз з першої реєстрації платять 5%, то за новим законом буде вже 20%. Тобто, якщо авто коштує 10 тисяч доларів, то доведеться заплатити зверху ще 2 тисячі доларів.

— Такі високі податки фактично паралізують сегменти нових авто та "свіжого" б/в імпорту. Продажі впадуть на 50% і навіть більше. Спочатку всі кинуться на ринок внутрішніх перепродажів, бо там не треба платити підвищений військовий збір. Але внутрішні перепродажі дуже залежні від притоку імпорту. Якщо він різко впаде, підуть вгору ціни й на машини, що перепродуються всередині країни, бо різко зросте попит. Тож "Ланос", який зараз коштує 3 тисячі доларів, злетить у ціні до 5 тисяч. Почнуться спекуляції, а заробітки підуть не в бюджет, а в барсетки перекупників, — каже Омельницький.

Обвалу авторинку, що його пророкують експерти, передує небачений ажіотаж. Як тільки скандальний проєкт з`явився у парламенті, українці кинулися до салонів скуповувати нові автівки. Як каже Омельницький, у багатьох салонах значно скоротився вибір техніки, а в деяких взагалі майже все розібрали. Ті, хто планував придбати нове авто, поспішають поставити його на облік поки не підвищили податки. І тому зі складів вигрібають все, що їде.

Що стосується нерухомості, то, як вважає столичний рієлтор Ірина Луханіна, на цінах в оголошеннях новий податок ніяк не позначиться. Але продавці, швидше за все, будуть пропонувати покупцям "поділити" його навпіл. Тобто, якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, то доведеться сплатити 5% — 2,5 тисячі доларів. І продавець і покупець "скинуться" по 1,25 тисячі. І це якщо мова йде про перший продаж нерухомості на рік. Бо з третього продажу доведеться ділити вже 23% від вартості, а це понад 10 тисяч доларів на квартирі за 50 тисяч.

— Тобто, навіть якщо формально ціни на квартири не зміняться, загальна вартість угоди і для покупця, і для продавця збільшиться. Занизити оціночну вартість об'єкта, як це робили колись, вже не вийде. Тож доведеться платити, — пояснила "Телеграфу" Ірина Луханіна.

Що буде з цінами "на все" та чи наважиться бізнес їх підняти

Бізнес теж очікує гірших часів. Як каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, підприємцям — і юрособам, і ФОПам 3-ї та 4-ї групи — доведеться платити 1% від будь-якої діяльності. І, хоча, на перший погляд, це не так багато, насправді податок досить суттєвий, мова йде про оподаткування усього доходу (а не, наприклад, прибутку, з якого бізнес в Україні теж платить податок).

— На відміну від ПДВ, цей податок не повертається експортерам, і тому експортери продукції з високою доданою вартістю можуть постраждати найбільше від такої податкової новації. Цей збір у розмірі 1% буде доданий до вартості усіх товарів та послуг, таким чином це призведе до автоматичного підвищення цін буквально на все — від сировини до товарів і послуг, — вважає Забловський.

Голова громадського об`єднання SAVEФОП і власник фірми з виробництва вікон Сергій Доротич каже, що насправді все має подорожчати не на 1%, а, як мінімум, на 2%, бо додасться кумулятивний ефект, тобто, здорожчання буде на кожній ланці — від виробництва й логістики до роздрібної торгівлі. Але, за його словами, це далеко не єдиний фактор, що впливатиме на ціни цієї осені.

— Окрім нових податків, у нас залишаються старі проблеми — відключення електрики, дефіцит кадрів та ін. Все це збільшує собівартість товарів. Але підвищувати ціни без кінця ми не можемо — їх просто не купуватимуть. Тому для бізнесу є кілька сценаріїв — або йти у тінь і економити на податках, або закриватися, — зазначив Доротич.

Звісно, скандальний проєкт Кабміну — ще не остаточна версія. Його ще можуть переписати у Раді, та й взагалі проведення такого "антирейтингового" законопроєкту через сесійну залу буде непростим. Тож що ми побачимо на виході та як врешті зміняться податки, буде зрозуміло найближчим часом.