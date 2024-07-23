Продати чи купити квартиру стане складніше: як нові податки вдарять по кишені українців
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Продавців нерухомості чекає неприємний сюрприз
В Україні готують рекордне підвищення податків. Тепер купити квартиру українцям стане ще складніше через введення додаткового податку на нерухомість, а саме ― 5% з першого продажу квартири чи будинку.
Нові податки на вартості нерухомості не позначаться, вважає рієлторка з Києва Ірина Луханіна. Проте продавці можуть наполягати, аби розділити їх з покупцем. Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфу" під назвою "В Україні різко збільшать податки. 9 моментів, які потрібно знати".
Зараз немає податку на перший продаж нерухомості. Проте якщо власник продає другий об’єкт нерухомості на рік, то він повинен заплатити податок у розмірі 5%, а ще військовий збір (1,5%).
Після підвищення податків доведеться платити вже з першого продажу. Кожна наступна угода буде дорожче за попередню. Ось що пропонують у новому законопроєкті:
- перший продаж — 5%;
- другий продаж — 10%;
- третій продаж — 23%.
На вартості квартир це навряд відобразиться, вважає Луханіна. Проте продавці будуть пропонувати покупцям поділити вартість податку навпіл. Відповідно, якщо перший продаж обійдеться покупцю у додаткові 2,5% від вартості квартири, то під час третьої угоди продавця доведеться "скинутись" своєю часткою у 11,5%.
"Тобто, навіть якщо формально ціни на квартири не зміняться, загальна вартість угоди і для покупця, і для продавця збільшиться. Занизити оціночну вартість об'єкта, як це робили колись, вже не вийде. Тож доведеться платити", — пояснює Луханіна.
Зазначимо, що йдеться про зміни, які вказані у законопроєкті № 11416. Його Кабмін подав у Раду 18 липня.
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