"Забезпечити справедливість": міністр фінансів пояснив, чому в Україні знову зростуть податки

Таким чином кожен зможе підтримати ЗСУ

В Україні готується рекордне підвищення податків. Йдеться про військовий збір на умовну розкіш – купівлю авто, продаж нерухомості, податок на ювелірні вироби, а також підвищення ставок з обороту для ФОП та введення "податку" в 1% на оборот для юросіб. Розширення бази оподаткування – правильний крок.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю "РБК-Україні". Таким чином кожен працюючий громадянин України матиме можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України.

Глава Міністерства фінансів додав, що військовий збір історія не нова. Він був запроваджений ще у 2014 році й з того часу не було жодного нового додаткового ресурсу, який би мав чіткий зв’язок із фінансуванням військових потреб.

"Ба більше, ми вважаємо, що несправедливою є ситуація, коли частина громадян працюють офіційно, сплачують всі податки – ПДФО, військовий збір та ЄСВ, а інші надають перевагу оптимізації через мінімальну зарплату або через ФОПи", — додав Сергій Марченко.

Він розповів, що 70% офіційно працевлаштованих – це державний сектор. Там не можна приховати свою заробітну плату, але частка держсектору від усіх працюючих незначна. Тому необхідно розширити базу оподаткування військовим збором, щоб кожен громадянин мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних Сил.

"Ми чітко ідентифікуємо військовий збір з доходами громадян, частину з яких вони мають сплатити у вигляді податків. Наша задача – забезпечити справедливість в оплаті військового збору. І це був основний принцип, чому обрали саме військовий збір, а не інші податки.", — зазначив міністр. .

Він додав, що збільшення ставки ПДВ – це опція, яка завжди є. Вона проста і водночас болісна для менш захищених громадян.

Раніше ми розповідали, підвищення податків торкнеться і ювелірного бізнесу — йдеться про 30% військового збору на прикраси. Також "Телеграф" писав, що в Україні запроваджується додатковий податок на нерухомість.