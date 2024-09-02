Економічний експерт Данило Монін про борги Мінфіну перед місцевими бюджетами

Мінфін заліз у борги перед місцевими бюджетами по самі помідори.

Мені було дуже цікаво, як Мінфін проведе витрати і викрутиться в умовах найжорстокішої кризи ліквідності. На рахунках державного бюджету та місцевих бюджетів станом на 1 липня було лише 57 млрд гривень. При цьому профіцит місцевих бюджетів за перше півріччя становив 53 млрд і відповідно своїх грошей до державного бюджету на початок липня залишалося лише 3-4 млрд гривень.

Але у липні гроші прийшли лише від МВФ 2.2 млрд доларів, при тому, що дефіцит бюджету тоді становив 135 млрд гривень і це явно недостатньо.

І ось вийшли дані за 7 місяців. Профіцит місцевих бюджетів за 7 місяців становить уже 63 млрд гривень, а дефіцит державного бюджету 763 млрд грн.

А грошей на рахунках уряду та місцевих бюджетів залишилося на 1 серпня лише 35 млрд гривень. Це означає, що Мінфін узяв гроші місцевих бюджетів та профінансував ними витрати липня.

У серпні ситуація набагато краща. Нам прийшло 8.5 млрд доларів кредитів та грантів, із них грантів аж 220+ млрд і нарешті Мінфін відчув полегшення — гроші є.

Джерело: пост Моніна у Facebook.