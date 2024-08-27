Бюджет України 2025: Стефанчук анонсував важкі рішення, а Шмигаль розкрив, звідки візьмуть додаткові кошти

В Україні діятиме принцип "Воюй або працюй"

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що з вересня в Україні починається бюджетний процес. Він анонсував важкі рішення.

"Саме з бюджету здійснюється фінансування ЗСУ. Ми не можемо для цього залучати міжнародну допомогу. Ми в постійному контакті з Кабміном. Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний, процес, будуть важкі рішення. Я переконаний, що ми знайдемо спільні рішення", — сказав він на Форумі "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, парламент та уряд дискутують над питанням додаткових надходжень до бюджету. Також обговорюється, як зробити його максимально ефективним.

"Ми усвідомлюємо, що для того, щоб кошторис був ефективний, ми маємо мати надходження", — зазначив Стефанчук.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на цьому ж заході заявив, що в Україні буде діяти принцип "Воюй або працюй". Це передбачає запровадження низки заходів, які виведуть ринок праці з тіні. Це важливий момент для збільшення кількості робочих місць і підвищення середніх зарплат у галузях та наповнення бюджету, наголосив він. За словами прем'єр-міністра, зараз є критична необхідність залучити до бюджету додаткові кошти.

Шмигаль розповів про основні кроки, які будуть сприяти цьому процесу. Планується збільшити внутрішні запозичення та ставки податку на доходи для банків. Також буде розширено бази для військового збору та в окремих випадках підвищено ставки військового збору.

Як розповідав "Телеграф", в Україні доопрацювали законопроєкт, яким планується підвищити податки. Найближчим часом його має розглянути Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.