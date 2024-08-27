Дефіцит $35 млрд для цивільних: як влада розв'яже проблеми з держбюджетом на 2025 рік

Де взяти більшу частину грошей, вже придумали

На наступний 2025 рік дефіцит держбюджету для цивільних потреб в Україні складатиме $35 млрд. Проте, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Уряд вже знає, де взяти більшу частину цієї суми.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з форуму "Україна 2024. Незалежність". Зазначається, що наразі є лише $15 млрд, які не покриті підписаними угодами з партнерами.

За словами Шмигаля, загальний дефіцит у держбюджеті для цивільних потреб на 2025 складає $35 млрд. Проте вже $20 млрд із цієї суми Україна отримає через підписані відповідні угоди та програми з партнерами.

"У нас лишаються ці $15 млрд, які поки що не покриті іншими твердими підписаними договорами з партнерами", — каже прем'єр-міністр.

Він наголосив, що для вирішення цієї ситуації Україна шукатиме вищесказану суму у внутрішніх джерелах, або з $50 млрд конфіскованих російських активів, або доопрацьовувати угоди з партнерами.

Водночас Шмигаль додав, що за два з половиною роки нашій державі вдалося залучити від партнерів майже $100 млрд. Це дало можливість Уряду вчасно виконувати всі соціальні зобов’язання перед українцями. Але наразі ситуація у держбюджеті складна і критична.

Раніше "Телеграф" розповідав, що формування держбюджету на 2025 рік обумовлене прийняттям вадких рішень, за словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука.