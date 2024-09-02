Экономический эксперт Даниил Монин о долгах Минфина перед местными бюджетами

Минфин залез в долги перед местными бюджетами по самые помидоры.

Мне было очень интересно, как Минфин проведет расходы и выкрутится в условиях жесточайшего кризиса ликвидности. На счетах государственного бюджета и местных бюджетов на 1 июля было всего 57 млрд гривен. При этом профицит местных бюджетов за первое полугодие составлял 53 млрд и соответственно своих денег в государственный бюджет на начало июля оставалось лишь 3-4 млрд гривен.

Но в июле деньги пришли только от МВФ 2.2 млрд долларов, при том что дефицит бюджета тогда составлял 135 млрд гривен и этого явно недостаточно.

И вот получились данные за 7 месяцев. Профицит местных бюджетов за 7 месяцев уже составляет 63 млрд гривен, а дефицит государственного бюджета 763 млрд грн.

А денег на счетах правительства и местных бюджетов осталось на 1 августа всего 35 млрд гривен. Это означает, что Минфин взял деньги местных бюджетов и профинансировал расходы июля.

В августе ситуация была гораздо лучше. Нам пришло 8.5 млрд долларов кредитов и грантов, из них грантов на 220+ млрд и наконец Минфин почувствовал облегчение — деньги есть.

Источник: пост Монина в Facebook