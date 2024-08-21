Купуй українське? В бюджеті не передбачені гроші на національний кешбек

До безпекового складника програми державного кешбеку залишається чимало питань

Видатки на "Національний кешбек", проєкт постанови якого вже було винесено на розгляд, не передбачені у державному бюджеті на 2024 рік. Крім того, безпековий складник програми державного кешбеку також залишає бажати кращого.

Про це в етері "Новини.Live" заявив нардеп та перший заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Іван Крулько. Він підкреслив, що ситуація з бюджетом дуже складна.

"Уряд планує на 500 млрд гривень збільшити податкову частину бюджету і зараз веде дискусії стосовно, де 500 млрд цих взяти. В тому числі обговорюється абсолютно невиправдане підняття податків для бізнесу під час війни… Яким чином мати ще додаткові видатки і якими цифрами це все буде вимірюватися я нині не готовий вам сказати. У державному бюджеті на поточний рік не передбачені видатки на національний кешбек" — мовив Крулько.

Також за словами нардепа, будь-які онлайн-розрахунки можуть стати предметом збору та аналізу інформації про особу. Саме тому до безпекового складника програми державного кешбеку залишається чимало питань.

"Багато функціоналу в "Дії" працює дуже ефективно, є речі, якими менше користуються. Побачимо, що буде з цією ініціативою так званого "кешбеку", — додав Крулько.

Водночас, український блогер та куратор курсу "Економіка" у "Змінотворці" Микола Малуха назвав ідею національного кешбеку популістичною. Свою думку висловив у Facebook.

"Замість того, щоб навести лад з контрабандою (що створює нерівні умови для українських виробників), забрати у податкової можливість блокувати податкові накладні (на піку до 40% бізнесу з цим стикалися), що коштує українському бізнесу мінімум 3,6 млрд грн витрат на рік (видатки на працю бухгалтерів) і багато чого іншого придумується чергова безглузда ініціатива із серії "простих рішень".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні" в лютому поточного року.

Платформа стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців, тобто бізнесу. Вона також має включати програму українського кешбеку "Купуй українське".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на програму хочуть виділити три млрд грн у 2024 році. У 2025-му році 6 мільярдів.