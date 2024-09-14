Військовий оглядач і блогер пояснив, які люди мають відмовитись від України

Відмовники…Тут інформаційними каналами пролунала новина про те, що сотні тисяч заяв про відмову від громадянства зараз лежать на розгляді і деякі це вже називають кризою. На перший погляд, так воно і є – демографічна криза, але з іншого боку – очищення.

Людина, яка відмовляється від громадянства, у найскладніший історичний період для його країни, коли йдеться про виживання самої нації, хто вона, якщо не ущербна плоть? Навіщо Україні такі "громадяни"? Щоб вони підпалювали автівки військовим? Чекали групою людини у військовій формі у темному провулку та били його? Зливали окупантам геолокації та наводили ракетні удари? І при цьому постійно, щодня вимагали від країни пільг, допомог та інших благ. А після закінчення війни, саме ці суб'єкти намагатимуться пробитися до місцевих та державних ешелонів влади!

Такі "громадяни" нашій країні не потрібні і неважливо як, або баклажаном, що спливає, пузом вгору в бурхливих водах Тиси або юридично оформленим відмовою від громадянства — це очищення від неблагонадійних шарів і суб'єктів суспільства.

Було ідеально, якби відмова від громадянства мала б для відмовників і низку побічних моментів, наприклад виплата штрафу, за те, що всі ці роки користувалася благами держави, а також заборона на повторне отримання громадянства. Адже, впевнений, коли закінчиться війна, а Україна стане інвестиційною Меккою, багато хто хитрощі захочуть повернутися до лона Батьківщини.

Але паразити на тілі держави нам ні до чого.

А тому, що історія з баклажанами, що історія з відмовниками, це все плоди з одного і того ж дерева в саду… Дерева, що дає гнилі плоди, сморід від яких завжди був присутній, витало між крон, але на нього намагалися не звертати уваги, поки в саду не почалася пожежа і сморід неможливо просто не помічати.

Після пожежі сад знову розквітне, але місця гниллю в ньому вже не повинно бути.

Джерело — пост Коваленка у Фейсбук.