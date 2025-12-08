На межі руйнування дамби? Що відомо про греблю на Харківщині, яку атакує Росія

Печенізьке водосховище забезпечує водопостачання Харкова та інших міст

Печенізька дамба на Харківщині — критично важливий об’єкт, який Росія регулярно намагається знищити. Вона утримує водосховище, яке забезпечує водопостачання прилеглих територій, Харкова та не тільки.

Що треба знати:

Після російського удару 7 грудня дорогу на дамбі перекрито

Поряд з греблею розташовані населені пункти, які можуть опинитись під загрозою затоплення

Українська сторона продовжує готуватись до наслідків майбутніх атак на Печенізьку дамбу

Як зазначили в 16-й армійському корпусі ЗСУ, кількість спроб росіян зруйнувати греблю зросла. Після удару 7 грудня дорогу перекрито, що впливає на логістику цієї території.

Однак ЗСУ та місцева влада готувались до такого та гірших сценаріїв, тому мають потрібні запаси та розроблені запасні маршрути руху на випадок ураження дамби. Військові кажуть, що ці маршрути повністю дозволяють забезпечити необхідну логістику.

"По-друге, українські підрозділи накопичили необхідні запаси матеріально-технічних засобів. Тому тимчасова ймовірна втрата можливості руху через дамбу не матиме критичного впливу на ведення бойових дій", — йдеться в повідомленні.

Як зараз виглядає Печенізька дамба

Додамо, що у Печенізькій громаді вже повідомили про перекриття руху, зазначивши, що проводяться роботи для його відновлення. Однак точний час не відомий.

Що відомо про Печенізьку дамбу

Ця гребля є ключовою спорудою, яка утримує однойменне водосховище. Печенізьке водосховище — велике руслове водосховище на річці Сіверський Донець, розташоване у Харківській області. Гребля знаходиться в селищі Печеніги.

Водосховище тягнеться на понад 65 км у довжину, ширина варіюється від 300 до 3000 метрів. Його часто називають "Харківським морем" через розміри. Це водосховище забезпечує водопостачання для міста Харків та багатьох населених пунктів по річці.

Росія з 2022 року регулярно обстрілює греблю. Її руйнування загрожує затопленням великих територій, сусідніх населених пунктів, знищенням інфраструктури. А також частковим припиненням та ускладненням водопостачання Харкова та інших міст. Окрім того, не слід забувати про екологічні наслідки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку на Сумщині. Горіли чотири поверхи.