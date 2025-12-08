Крематорій будують, а ключову проблему має вирішувати область: що кажуть у Львівській міськраді

У ЛМР наголошують — крематорій зводять в межах закону

Крематорій у Львові продовжують зводити попри те, що частина місцевих мешканців проти. "Телеграф" детальніше розбирав цю історію: серед вимог — покращити життя людей, що живуть довкола майбутнього крематорію, якщо вже зведення об'єкта не зупинити.

У Львівській міській раді на запит "Телеграфа" відповіли. Зазначимо, що міська влада визнає потребу у впорядкуванні транспортної інфраструктури навколо Голоска та Збиранки, але перекладає частину відповідальності на обласний рівень.

Керівниця Шевченківської райадміністрації Ірина Джурик підтвердила — найбільша проблема — відсутність тротуару на дорозі, що веде від Голоска до Збиранки. Проте ця ділянка перебуває на балансі Львівської обласної військової адміністрації, отже саме область відповідає за її облаштування.

Міська влада розуміє проблему й офіційно звернулася до департаменту дорожнього господарства з вимогою розглянути можливість будівництва тротуару та продовження його у напрямку Збиранки. Водночас Джурик підкреслила: мешканці також можуть звертатися до балансоутримувача, адже саме він ухвалює рішення.

Відповідь на запит "Телеграфу"

На відміну від дорожньої ситуації, у питанні транспорту міськрада назустріч мешканцям іти не готова. У відповіді йдеться, що у листопаді на маршрут №55А ("пл. Різні – Збиранка") вийшов новий низькопідлоговий автобус "Атаман" — це покликано покращити перевезення до села.

Щодо маршруту №46, який мешканці просили продовжити до Збиранки, позиція проста: місто цього не планує. З лютого маршрут уже продовжено до Голосківського цвинтаря, і саме він забезпечуватиме доступ до крематорію через головний вхід кладовища. Так заплановано інфраструктурно. Головний вхід, втім, знаходиться віддалено від крематорію, який розташований в бік Збиранки.

У відповіді також наголошено, що крематорій будують у межах чинного законодавства та санітарних норм, а перед початком проєкту були громадські слухання. Тож питання можливих компенсаторних механізмів підтримки для мешканців наразі не розглядається.

