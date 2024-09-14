Военный обозреватель и блоггер объяснил, какие люди должны отказаться от Украины

Отказчики… Здесь по информационным каналам прозвучала новость о том, что сотни тысяч заявлений об отказе от гражданства сейчас лежат на рассмотрении и некоторые это уже называют кризисом. На первый взгляд, так оно и есть – демографический кризис, но с другой – очищение.

Человек, отказывающийся от гражданства, в самый сложный исторический период для его страны, когда речь идет о выживании самой нации, кто он, если не ущербная плоть? Зачем Украине такие "граждане"? Чтобы они поджигали машины военным? Ждали группой человека в военной форме в темном переулке и избивали его? Сливали оккупантам геолокации и наводили ракетные удары? И при этом постоянно ежедневно требовали от страны льгот, пособий и других благ. А после окончания войны именно эти субъекты будут пытаться пробиться в местные и государственные эшелоны власти!

Такие "граждане" нашей стране не нужны и неважно как, или всплывающим баклажаном, пузом вверх в бурных водах Тисы или юридически оформленным отказом от гражданства — это очищение от неблагонадежных слоев и субъектов общества.

Было идеально, если бы отказ от гражданства имел для отказников и ряд побочных моментов, например выплата штрафа, за то, что все эти годы пользовалась благами государства, а также запрет на повторное получение гражданства. Ведь, уверен, когда закончится война, а Украина станет инвестиционной Меккой, многие уловки захотят вернуться в лоно Родины.

Но паразиты на теле государства нам ни при чем.

А потому, что история с баклажанами, что история с отказниками, это все плоды из одного и того же дерева в саду… Деревья, дающие гнилые плоды, они от которых всегда присутствовали, витало между крон, но на него старались не обращать внимания, пока в саду не начался пожар и вонь невозможно просто не замечать.

После пожара сад снова расцветет, но места гнилью в нем уже не должно быть.

Источник – пост Коваленко в Фейсбук.