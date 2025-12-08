Незвичний лайфхак проти нальоту на крані: знадобиться лише шматочок металевого "паперу" (відео)

Цей лайфхак простий, але справді ефективний

Багато хто роками бореться з нальотом на кранах, витрачаючи гроші на дорогі хімічні засоби, навіть не підозрюючи, що просте рішення вже лежить у шафі кожної кухні.

Саме цей несподіваний спосіб стрімко набирає популярності в ТікТок, дивуючи тисячі людей своїм ефективним результатом. Достатньо зім’яти шматочок деякого матеріалу й протерти ним поверхні — і бруд починає зникати буквально на очах.

Зімніть шматочок алюмінієвої фольги в кульку. Потріть цією кулькою забруднені ділянки змішувача. Фольга діє як м’який абразив, ефективно видаляючи наліт. Змийте залишки водою та протріть насухо. Хоча є сумніви, що цей спосіб упорається з давнім, застарілим нальотом.

Якщо це не допомагає, то можна використати і інші дієві засоби, як от оливкову олію. Для цього потрібно використати не більше двох крапель, аби кран знову засяяв чистотою. Крім того, на сантехніці з'явиться захисна плівка, яка перешкоджатиме утворенню нових плям та каменю.

