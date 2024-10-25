Український журналіст – про наміри Південної Кореї надавати військову допомогу Україні

Yes! Президент Південної Кореї підтвердив плани надати Україні воєнну і збройну підтримку.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Сеул "не сидітиме склавши руки", поки КНДР відправляє війська на війну в Україну. Лідер Республіки Корея ( не плутати з КНДР) зазначив, що його країна готова вжити рішучих і конкретних заходів.

"Якщо Північна Корея направить спеціальні сили на війну в Україну в рамках співробітництва Росії та Північної Кореї, ми підтримуватимемо Україну поетапно і також розглянемо та реалізуємо необхідні заходи для забезпечення безпеки на Корейському півострові", — сказав Юн Сок Йоль на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

"Хоча ми зберігаємо принцип неприпустимості прямих поставок летальної зброї в інші країни, однак ми можемо переглянути нашу позицію залежно від рівня воєнних дій Північної Кореї в Україні", — наголосив президент Республіки Корея.

За його словами, Сеул готовий розглянути можливість відправки зброї в Україну, оскільки передбачуване розгортання північнокорейських військ у Росії є "провокацією, яка загрожує глобальній безпеці не лише на Корейському півострові, а й у Європі".

Минулого вівторка перший заступник радника з національної безпеки Південної Кореї Кім Те Хе заявив, що Сеул застосовуватиме "поетапні заходи" проти Північної Кореї та Росії у відповідь на їхню військову співпрацю. Зокрема, Південна Корея розглядає можливість відправки в Україну наступальних та оборонних озброєнь. (!!!)

У Національній розвідці Південної Кореї (NIS) припускають, що Пхеньян відправив на війну в Україну бійців спецпідрозділу Західного округу Корейської народної армії, яке вважається одним із "найжорстокіших у світі", повідомляє NIS. 5 жовтня керівник КНДР Кім Чен Ин особисто відвідав табір цих військовослужбовців: на його очах вони розбивали кулаками та молотами бетонні плити, які лежали на тілах їхніх товаришів. Ці солдати виховувалися у повному інформаційному вакуумі та ненависті до НАТО. Їх називають "бойовими машинами" КНДР. Близько 1,5 тис. із них вже прибули на Далекий Схід. Там вони проходять підготовку в казармах під Хабаровськом.

Джерело: допис Демчука у Facebook