Юрист пояснив, чому втрата телефона ще не означає порушення і яка роздруківка рятує на блокпосту

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Втрата смартфона із "Резерв+" не знімає людину з військового обліку і не означає штраф автоматично. Документ можна повернути на новому телефоні без візиту до ТЦК, але без нього в руках під час перевірки ризики лишаються.

"Телеграф" з'ясував, як відновити електронний військово-обліковий документ (ВОД), чи загрожує штраф і як діяти, якщо зупинили представники ТЦК або поліції.

Смартфон зник, а на обліку все одно є: що відбувається з ВОД

З 16 грудня 2025 року основним військово-обліковим документом став "Резерв ID". Це електронний документ, який формується в застосунку "Резерв+".

У коментарі "Телеграфу" старший військовий юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко нагадав, що електронну форму ВОД передбачає постанова Кабміну № 559 від 16 травня 2024 року.

"Втрата смартфона не означає втрати самого військово-облікового документа або припинення перебування особи на військовому обліку", — наголошує юрист.

Дані про людину зберігаються в реєстрі "Оберіг". Це Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Саме звідти застосунок отримує інформацію для документа.

Водночас наявність документа і можливість його показати юридично різні речі.

"Якщо людина не має доступу до "Резерв+" і не може надати іншу належну форму ВОД, це можуть розцінити як невиконання обов'язку пред'являти документ", — пояснює Данило Гончаренко.

25 500 грн скасували, 34 000 грн залишили: що кажуть суди про непред'явлений ВОД

За законом чоловіки віком від 18 до 60 років під час мобілізації мають носити з собою військово-обліковий документ і показувати його на вимогу уповноважених осіб. Тому відсутність документа створює ризик відповідальності за статтею 210-1 КУпАП.

Проте штраф не накладають автоматично.

"Сама по собі втрата смартфона не є автоматичною підставою для накладення штрафу або адміністративного затримання", — зазначає юрист.

"Для притягнення до відповідальності необхідно встановити склад адміністративного правопорушення, зокрема вину особи", — каже Данило Гончаренко.

Затримати людину можна лише за підставами, визначеними законом, і з дотриманням процедури з КУпАП.

Суди розглядали подібні справи. У жовтні 2024 року П'ятий апеляційний адміністративний суд скасував штраф 25 500 грн, який ТЦК наклав за частиною 3 статті 210-1. ТЦК не надав доказів, що чоловік не пред'явив документ. Суд також нагадав, що представник ТЦК чи поліцейський фіксує перевірку документів на фото і відео та може користуватися програмами з доступом до реєстру "Оберіг".

У січні 2026 року Глухівський міськрайонний суд Сумської області, навпаки, залишив в силі штраф 34 000 грн. Чоловік стверджував, що документ був у "Резерв+", але не надав жодного доказу, що перебуває на обліку і має ВОД. У рішенні також нагадали, що статті 210 і 210-1 не застосовують, якщо реєстр може отримати дані електронним шляхом з інших державних баз.

Новий смартфон і чотири кроки: як повернути "Резерв ID" без візиту до ТЦК

Порядок відновлення доступу, за словами юриста, такий:

Встановити "Резерв+" на новий смартфон. Повторно авторизуватися через BankID. Дочекатися, поки застосунок отримає актуальні дані з реєстру "Оберіг". Підтвердити контактні дані та встановити новий код доступу.

"Повторно ставати на військовий облік або звертатися до ТЦК виключно через зміну смартфона не потрібно", — наголошує Данило Гончаренко.

Якщо авторизація не проходить або документ не формується, спершу варто писати в службу підтримки "Резерв+". До ТЦК та СП звертаються за потреби, коли проблема саме з військово-обліковими даними.

Альтернатива — портал "Дія". Електронний ВОД із QR-кодом там, за даними видання Kosht, генерують приблизно за 10 хвилин.

Разом зі смартфоном зникла SIM-картка: у якому порядку відновлювати доступ

Якщо телефон пропав разом із карткою, до якої прив'язано обліковий запис, починати слід з мобільного оператора: заблокувати картку і відновити номер. Далі потрібно відновити доступ до банківського застосунку, адже вхід у "Резерв+" відбувається через BankID. Лише потім можна ставити "Резерв+" на новий пристрій і проходити авторизацію. Якщо номер змінився, у застосунку треба підтвердити новий номер.

"Блокування важливе не лише для доступу до "Резерв+", а й для захисту банківських рахунків та персональних даних", — зазначає юрист.

За його словами, сам факт втрати SIM-картки не анулює військово-обліковий документ.

Роздруківка з QR-кодом: чому паперовий ВОД досі рятує на блокпосту

Паперова версія документа чинна. Юрист посилається на пункт 9 Порядку, затвердженого постановою № 559: ВОД в електронній формі, зокрема роздрукований, має юридичну силу.

Отримати роздруківку можна трьома способами:

самостійно завантажити PDF із "Резерв+";

завантажити PDF із порталу "Дія";

звернутися до ТЦК та СП.

"Така роздруківка з QR-кодом є належною формою пред'явлення військово-облікового документа, за умови його чинності та можливості перевірки", — пояснює Данило Гончаренко.

Тому QR-код має зчитуватися. Крім того, електронний ВОД діє не довше року з дати формування і не довше строку відстрочки. Таку норму Порядку цитував суд у справі, розглянутій у січні 2026 року. Стару роздруківку варто оновити.

За даними видання Kosht, сканери для QR-кодів є на блокпостах, а в інших представників ТЦК чи поліції їх може не бути. Можливі й технічні збої з пристроями. Тому в Міноборони радять мати при собі паперові документи.

"Рекомендуємо заздалегідь сформувати та мати при собі актуальну роздруківку електронного ВОД із QR-кодом. Це дозволить підтвердити військово-облікові відомості навіть у разі втрати смартфона, його несправності або відсутності доступу до інтернету", — каже юрист.

Заява в поліцію: коли вона потрібна, а коли нічого не змінить

Загального обов'язку повідомляти поліцію про втрату смартфона лише через те, що на ньому був "Резерв+", законодавство не встановлює.

Інша справа, коли телефон викрали. У такому разі, за словами Данила Гончаренка, доцільно подати заяву. Документ про звернення може стати додатковим доказом того, чому людина тимчасово не мала доступу до електронного ВОД.

Проте заява до поліції не замінює військово-обліковий документ і автоматично не звільняє від відповідальності за його непред'явлення.

"Рекомендуємо не обмежуватися повідомленням про втрату телефона, а якнайшвидше відновити доступ до ВОД або отримати його роздруковану версію", — каже юрист.

Зупинили без телефона: що сказати, що показати і що вимагати

Окремий випадок — перевірка, яка відбувається просто зараз, а смартфона немає. Юрист радить діяти послідовно:

Зберігати спокій. Пред'явити документ, що посвідчує особу. Розповісти, за яких обставин втрачено смартфон. Показати роздруківку ВОД із QR-кодом, якщо вона є. Якщо роздруківки немає, попросити уповноважених осіб перевірити відомості через доступні їм інформаційні системи.

Якщо людину затримують, потрібно вимагати повідомити правові підстави затримання, оформити процесуальні документи і забезпечити зв'язок з адвокатом.

Перевірка ВОД має фіксуватися на відео: це передбачає пункт 52 Порядку, затвердженого постановою Кабміну № 560. Про те, як отримати такий запис, Данило Гончаренко розповів "Телеграфу" раніше: бодікамери в групах оповіщення ТЦК обов'язкові з 1 вересня 2025 року, а записи зберігають 30 днів. Автоматично їх не видають: потрібен вмотивований запит до ТЦК чи поліції.

"Втрата технічного доступу до документа та умисне невиконання військово-облікових обов'язків не є тотожними обставинами", — підкреслює юрист.