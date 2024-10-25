Yes! Президент Южной Кореи подтвердил планы оказать Украине военную и вооруженную поддержку - Антон Корж
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Украинский журналист – о намерениях Южной Кореи оказывать военную помощь Украине
Yes! Президент Южной Кореи подтвердил планы оказать Украине военную и вооруженную поддержку.
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул "не будет сидеть сложа руки", пока КНДР отправляет войска на войну в Украину. Лидер Республики Корея (не путать с КНДР) отметил, что его страна готова принять решительные и конкретные меры.
"Если Северная Корея направит специальные силы на войну в Украину в рамках сотрудничества России и Северной Кореи, мы будем поддерживать Украину поэтапно и также рассмотрим и реализуем необходимые меры по обеспечению безопасности на Корейском полуострове", — сказал Юн Сок Йоль на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
"Хотя мы сохраняем принцип недопустимости прямых поставок летального оружия в другие страны, мы можем пересмотреть нашу позицию в зависимости от уровня военных действий Северной Кореи в Украине", — подчеркнул президент Республики Корея.
По его словам, Сеул готов рассмотреть возможность отправки оружия в Украину, поскольку предполагаемое развертывание северокорейских войск в России является "провокацией, угрожающей глобальной безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе".
В минувший вторник первый заместитель советника по национальной безопасности Южной Кореи Ким Тэ Хэ заявил, что Сеул будет применять "поэтапные меры" против Северной Кореи и России в ответ на их военное сотрудничество. В частности, Южная Корея рассматривает возможность отправки в Украину наступательных и оборонительных вооружений. (!!!)
В Национальной разведке Южной Кореи (NIS) предполагают, что Пхеньян отправил на войну в Украину бойцов спецподразделения Западного округа Корейской народной армии, которое считается одним из самых "жестоких в мире", сообщает NIS. 5 октября руководитель КНДР Ким Чен Ин лично посетил лагерь этих военнослужащих: на его глазах они разбивали кулаками и молотами бетонные плиты, лежавшие на телах их товарищей. Эти солдаты воспитывались в полном информационном вакууме и ненависти к НАТО. Их называют "боевыми машинами" КНДР. Около 1,5 тыс. из них уже прибыли на Дальний Восток. Там они проходят подготовку в казармах под Хабаровском.
Источник: сообщение Демчука в Facebook
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