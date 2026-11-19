Чому школярі навіть в одному місті відпочиватимуть у різний час

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Зимові канікули у школах України у 2026–2027 навчальному році розпочнуться у різні дати. Більшість учнів відпочиватимуть від кінця грудня до середини січня, однак у деяких містах канікули почнуться раніше та триватимуть довше.

Графіки відрізняються залежно від навчального закладу: одні школи компенсували осінній відпочинок, інші змінювали навчальний процес через безпекову ситуацію або особливості організації навчання. Коли саме школярі сядуть за парти після свят та скільки триватимуть зимові канікули у різних містах — розповість "Телеграф".

Коли зимові канікули у школах Києва, Львова та інших міст

Більшість українських школярів відпочиватимуть приблизно два тижні. Водночас у різних регіонах графіки можуть суттєво відрізнятися.

Орієнтовні дати зимових канікул у 2026–2027 навчальному році:

Київ — з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Навчання відновиться 11 січня.

— з 24 грудня 2026 року до 10 січня 2027 року. Навчання відновиться 11 січня. Дніпро — з 25 грудня до 6 січня.

— з 25 грудня до 6 січня. Львів — з 24 грудня до 6 січня.

— з 24 грудня до 6 січня. Одеса — з 26 грудня до 10 січня.

— з 26 грудня до 10 січня. Харків — переважно з 24 грудня до 10 січня. В окремих школах початок може припадати на 25, 26 або 28 грудня.

— переважно з 24 грудня до 10 січня. В окремих школах початок може припадати на 25, 26 або 28 грудня. Миколаїв — орієнтовно з 28 грудня до 10 січня.

— орієнтовно з 28 грудня до 10 січня. Хмельницький — з 19 грудня до 3 січня.

— з 19 грудня до 3 січня. Тернопіль — з 14 грудня до 10 січня.

— з 14 грудня до 10 січня. Івано-Франківськ — з 25 грудня до 11 січня.

— з 25 грудня до 11 січня. Рівне — з 19 грудня до 3 січня.

— з 19 грудня до 3 січня. Вінниця — до 10 січня, початок канікул залежить від школи: 21 або 26 грудня.

— до 10 січня, початок канікул залежить від школи: 21 або 26 грудня. Житомир — з 24 грудня до 10 січня.

— з 24 грудня до 10 січня. Черкаси — з 25 грудня до 10 січня.

— з 25 грудня до 10 січня. Суми — з 26 грудня до 10 січня. Деякі заклади вказують 28 грудня як початок відпочинку.

— з 26 грудня до 10 січня. Деякі заклади вказують 28 грудня як початок відпочинку. Полтава — з 24 грудня до 24 січня.

— з 24 грудня до 24 січня. Чернівці — з 22 грудня до 10 січня.

— з 22 грудня до 10 січня. Ужгород — з 22 грудня до 10 січня.

— з 22 грудня до 10 січня. Луцьк — з 24 грудня до 10 січня.

— з 24 грудня до 10 січня. Донецька область — у частині шкіл з 24 грудня до 10 січня.

— у частині шкіл з 24 грудня до 10 січня. Запоріжжя — орієнтовно з 28 грудня до 10 січня.

— орієнтовно з 28 грудня до 10 січня. Херсон — з 25 грудня до 10 січня.

— з 25 грудня до 10 січня. Чернігів — з 25 грудня до 10 січня.

— з 25 грудня до 10 січня. Луганська область — з 25 грудня до 10 січня.

— з 25 грудня до 10 січня. Кропивницький — з 26 грудня до 10 січня.

Крім того, у Києві та Житомирі для першокласників передбачені додаткові канікули, які триватимуть із 15 до 21 лютого 2027 року. Це ще один тиждень відпочинку, окрім основних зимових канікул.

Дати можуть змінюватися залежно від рішень адміністрації навчального закладу, тому остаточний графік варто перевіряти на офіційному сайті своєї школи.

Де зимові канікули будуть найдовшими

У деяких регіонах школярі матимуть більше часу для зимового відпочинку, ніж зазвичай.

Зокрема, у Полтаві обговорювали запровадження чотиритижневих зимових канікул замість осінніх і весняних. За інформацією на сайтах місцевих шкіл, відпочинок запланований з 24 грудня до 24 січня 2027 року.

В Одесі частина школярів також матиме довші канікули. У 270 школах Одеської області зимовий відпочинок триватиме три тижні замість звичних двох, оскільки восени учні не мали канікул.

Подібна ситуація і на Хмельниччині: у 158 школах області осінній відпочинок перенесли на грудень, через що зимові канікули будуть довшими.

Натомість у Тернополі учні підуть відпочивати вже 14 грудня. Такий графік пов'язаний із тим, що протягом першого семестру школярі навчалися також у суботу.

Чому дати зимових канікул у школах відрізняються

Єдиного календаря зимових канікул для всіх українських шкіл немає. Кожен навчальний заклад самостійно затверджує структуру навчального року та визначає періоди відпочинку учнів.

На графік впливають кілька чинників:

Організація навчального процесу. Школи можуть змінювати тривалість семестрів, переносити навчальні дні або проводити заняття в суботу.

Школи можуть змінювати тривалість семестрів, переносити навчальні дні або проводити заняття в суботу. Осінні канікули. Якщо учні не відпочивали восени, навчальний заклад може передбачити довший зимовий відпочинок.

Якщо учні не відпочивали восени, навчальний заклад може передбачити довший зимовий відпочинок. Безпекова ситуація. В умовах війни школи змушені враховувати можливі перерви в навчанні та обставини у своєму регіоні.

В умовах війни школи змушені враховувати можливі перерви в навчанні та обставини у своєму регіоні. Рішення місцевої влади та адміністрації закладу. Графіки можуть коригувати залежно від умов роботи шкіл.

Саме тому навіть у межах одного міста учні різних навчальних закладів можуть піти на канікули в різний час.

Як повідомляв "Телеграф", за даними UNESCO, 29% українських дітей у 10 країнах поєднують місцеву школу з українським онлайн-навчанням.