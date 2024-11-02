Заступник командира 3-ї ОШБр розповів, чому Україна не потребує зараз створення нових бригад

Оскільки ситуація на фронті у нас досить складна, піднімати проблеми в армії необхідно, і вирішувати їх необхідно — при цьому дуже швидко.

Зараз нам не потрібні нові бригади, нам потрібно укомплектувати старі! Серед воюючих бригад складно знайти комплектування навіть більше 40%. В той же час постійно створюються нові підрозділи, які мають особовий склад без жодного досвіду, не мають офіцерів, потребують озброєння та забезпечення з нуля.

Замість інтеграції нових бійців в існуючу бойову бригаду, частину людей пхають по новоствореним підрозділам. В результаті вони не можуть виконати бойові задачі на нормальному рівні. Їх виводять в підпорядкування іншим бригадам, що створює тільки нові проблеми, адже управляти їми складно.

Не можу зрозуміти, навіщо це робиться. Маю лише здогадку — можливо, комусь вигідно на цьому заробляти, тому і лобіюється цей формат. Натомість формат створення дивізій та підняття досвідчених комбригів до цього рівня все ніяк не дійде до реалізації.

Джерело: пост Максима Жоріна у Telegram.