Не набереться навіть бригади? У Польщі зробили заяву про Український легіон

Формування Українського легіону було частиною безпекової угоди між Україною та Польщею

Кількість українців, охочих вступити в Український легіон у Польщі, виявилась вкрай малою. Про це заявив очільник польського Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Інформацію повідомляє Wirtualna Polska.Зазначаючи, що формування Українського легіону було передбачене двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею.

Передбачалося, що бійців легіону навчать та озброїть за рахунок Польщі. За підготовку мала відповідати польська армія. Своєю чергою Київ – за рекрутування.

"Ми до цього підготувалися. Це було в рамках угоди, підписаної між Польщею та Україною", – сказав Косіняк-Камиш, запевнивши, що Польща готова навчати українських солдатів.

Очільник Міноборони нагадав, що Польща вже підготувала близько 20 тисяч українських солдатів. Всі вони були відправлені на фронт в Україні.

"Ми не несемо відповідальності за вербування. Однак кількість людей, які повинні були зголоситися з української сторони, є занадто малою. Ці декларації на початку були дуже високими – що може бути сформована навіть одна бригада – тобто кілька тисяч осіб. Однак цього не сталося", – сказав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що про формування та підготовку нового добровольчого військового підрозділу "Українського легіону" в Польщі ще в липні повідомив Зеленський.

Передбачалося, що кожен громадянин України, який виявить бажання бути в легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними силами України.

Пізніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зауважив, що на вступ до бригади, яка складається з українців, які перебувають за межами своєї країни, заявки подали кілька тисяч людей.

Польща нібито була готова розпочати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Чехія, за словами міністр оборони Яна Чорнохова, хоче створити на своїй території добровільний український підрозділ.