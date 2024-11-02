Заместитель командира 3-й ОШБр рассказал, почему Украина не нуждается сейчас в создании новых бригад

Поскольку ситуация на фронте у нас довольно сложная, поднимать проблемы в армии необходимо и решать их необходимо — при этом очень быстро.

Сейчас нам не нужны новые бригады, нам нужно укомплектовать старые! Среди сражающихся бригад сложно найти комплектование даже более 40%. В то же время постоянно создаются новые подразделения, которые имеют личный состав без опыта, не имеют офицеров, требуют вооружения и обеспечения с нуля.

Вместо интеграции новых бойцов в существующую боевую бригаду, часть людей толкают по вновь созданным подразделениям. В результате, они не могут выполнить боевые задачи на нормальном уровне. Их выводят в подчинение другим бригадам, что создает только новые проблемы, ведь управлять ими сложно.

Не могу понять, для чего это делается. Есть только догадка — возможно, кому-то выгодно на этом зарабатывать, поэтому и лоббируется этот формат. А формат создания дивизий и поднятие опытных комбригов до этого уровня все никак не дойдет до реализации.

Источник: пост Максима Жорина в Telegram.