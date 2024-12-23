Громадський діяч Вадим Лабас розповів, де Росія бере УМПК, які перетворюють ФАБи на крилаті бомби

З недавніх пір кількість застосування КАБів на фронті суттєво знизилась. Багато експертів висловлювали свої думки з приводу причини зниження інтенсивності застосування, та ніхто з них не озвучив справжню причину. Вони й не могли цього зробити, бо не мали повного інформування. В реаліях аналізу ситуації завжди береться аксіома, що одній великій події відповідає інша велика подія. Та це не завжди так. Іноді наслідки маленької дії мають великий результат.

В цьому дописі я вам розкажу про справжню причину скорочення застосування КАБів. Покажу докази цього. Та детально розкажу всю операцію, яка привела до таких результатів.

Та мета його не просто проінформувати, а залучити вас до допомоги. Бо скорочення застосування КАБів тимчасове. Втім, в нас є можливість знизити їх кількість до нуля. Ані державні структури, ані політики допомогати в цьому не хочуть. Тож надія, як завжди, тільки на силу українського народу.

Як тільки кількість КАБів виросла до загрозливого числа, одна маленька приватна розвідувальна компанія почала роботу з пошуку розв'язання цієї проблеми. Вона провела технічний аналіз виробу, зробила агентурну мережу, проаналізувала отримані данні та знайшла декілька можливих варіантів розв'язання цієї проблеми.

Не дивлячись на те, що УМПК, який і робить зі звичайної ФАБ крилату бомбу, відносно простий виріб з невеликою кількістю блоків, в нього є декілька критичних, незамінних елементів на які теоретично можливий вплив. Бо майже вся компонентна база УМПК складається з імпорту для РФ.

Та, втім, найслабша ланка КАБу це сервоприводи. Річ у тому, що навантаження на крила УМПК іде доволі високе. І, якщо коротко, то аналогів в такому обсязі на місяць знайти неможливо.

Сервоприводи для КАБів російське ВПК брало і бере в тайванського заводу ТРС. І, беручи до уваги, що Тайвань належить до зони впливу США, шлях до розв'язання проблеми здавався зрозумілий.

Вже в травні був напрацьований великий пакет доказової бази всієї схеми обходу санкцій. Це доволі просто коли знаєш точки входу/виходу, маєш трохи можливостей і фінансів. Цей пакет вміщував повну інформацію по фінансовим транзакціям, банкам, китайським прокладкам, та кінцевим заводам — виробникам зброї, які вже знаходились в санкційному листі. І здавалося, що перемога вже близько. Та це тільки здавалося.

Загалом було декілька спроб ввести санкції на схему постачання. Доказовий пакет передавався по офіційним, не офіційним і будь-яким іншим каналам. Та завжди закінчувався однаково — недолугими відмовками чому санкції не накладено. Від "це ж не електроніка, а автомобільні вироби", до "це дуже тяжке питання в якому задіяні великі структури". Тому було зрозуміло, що ми впираємося в якесь таємниче лобі.

На початку вересня було вирішено провести невелику інформаційну операцію. Ми почали розповсюджувати доказову базу всім, хто хоч якось міг підняти хвилю в колах, задіяних в накладенні санкцій. В операції було декілька цілей і деякі з них ми досягли.

Ні, санкції на схему не наклали. Та інформація текла з різних сторін і почала набувати гучності. Внаслідок цього заводу і його лобі стало трохи некомфортно (назвемо це так). І вони скоротили постачання своєї продукції до РФ, з вимогою змінити схему обходу санкцій і розширити кількість прокладок. Звісно, ми це теж контролюємо.

Це і стало причиною скорочення виготовлення УМПК, і, як наслідок, скорочення застосування КАБів. Та це тимчасово. До того, як росіяни виконають умови заводу і поновлять повний обсяг постачання.

Тепер про допомогу, яку ми у вас просимо. Як бачите з історії, сильне лобі має слабке місце, це інформаційне розповсюдження. І, якщо державним структурам ані США, ані України до цієї справи немає діла, то пропонуємо інформувати бізнес.

Бренд ТРС належить тайванській фірмі RUNG CHERNG SUSPENPARTS CO.LTD. Вони є великими постачальниками автозапчастин на всі відомі автомобільні заводи. В тому числі на американський завод Ford. Тож, якщо у вас є така можливість, знайдіть офіційні сторінки цього заводу в ФБ, Х, Гугл Мапс і так далі, і попросіть їх не співпрацювати з компанією, яка допомагає російським терористам нас вбивати. Якщо вони хочуть заробляти гроші зі зброї Росії, ймовірно їм не потрібно заробляти з автомобільної галузі світу.

Джерело: допис у Facebook Вадима Лабаса